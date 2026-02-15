El Gran Hotel conmemora la primera lectura de ‘La Balanguera’

El Consell de Mallorca y la Obra Cultural Balear (OCB) conmemoraron este domingo la primera lectura pública de La Balanguera, que se hizo en 1903 en el Gran Hotel.

La cita, considerada un hito destacado en la cultura e identidad mallorquina, fue recordada en el CaixaFòrum Palma con la lectura del poema de Joan Alcover a cargo Josep Lluís Pol y la actuación del coro juvenil del Teatre Principal.

Tal día como este domingo pero del año 1903, Joan Alcover recitó La Balanguera ante el público reunido en el Gran Hotel para celebrar que Costa i Llobera había sido proclamado ‘Mestre en Gai Saber’ en los Juegos Florales del año 1902.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, destacó la importancia de recordar el momento de la primera lectura y el valor institucional de los versos recitados.

Himno de Mallorca

«Hoy hemos vuelto a escuchar el poema que Alcover leyó aquí mismo en 1903 y que, con los años, se ha convertido en el himno institucional de Mallorca. La Balanguera es un símbolo que nos representa a todos, un hilo que une generaciones y que expresa la fuerza de nuestra identidad colectiva», afirmó.

El presidente también señaló que «reivindicar a Alcover es reivindicar la cultura, la lengua y la manera en la que Mallorca ha sabido preservar y proyectar su patrimonio literario».

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, añadió que Joan Alcover supo ver que los pueblos «no se mantienen vivos por inercia sino que se mantienen vivos porque hilan, porque no se paran, porque luchan por su identidad, porque quieren ser... Porque saben de dónde vienen y porque deciden hacia donde quieren ir». La Balanguera, afirmó, es esta metáfora poderosa en la que «la hilandera, tenaz y paciente, construye el futuro con el hilo del pasado».

El que fuera conseller de cultura del Consell de Mallorca Damià Pons tuvo la iniciativa en 1997 de colocar una placa en el mismo lugar donde se había producido aquella celebración. Sin embargo, con el paso de los años y a causa de algunas reformas en el edificio, la placa ya no era visible.

El acto que se celebró este domingo marca el inicio de las conmemoraciones previstas con motivo del centenario de la muerte de Joan Alcover y del estreno musicado de La Balanguera.