El ERE de Soltour (Piñero) afectará a 35 trabajadores de tres departamentos

El expediente de regulación de empleo (ERE) que va ejecutar Piñero en su división de viajes, Soltour, afecta a 35 trabajadores de tres departamentos. El recorte en el turoperador que va a llevar a cabo el grupo mallorquín supone un ajuste en un tercio de la plantilla, formada por un centenar de empleados.

En concreto, el procedimiento se desplegará en su sede, en Mallorca, en las áreas de Tecnología, Administración y en el call center, según ha podido saber este diario. Se prevé que empiecen las negociaciones con los representantes de los trabajadores este mismo mes de febrero.

Desde Piñero se justificó el recorte de su plantilla por la reestructuración que ha emprendido en el toruoperador, dentro del "marco de la nueva etapa de transformación" que afronta la compañía.

Así las cosas, desde su filial de viajes se comunicó a los trabajadores el 9 de febrero su decisión de ejecutar el ERE "por causas objetivas, de conformidad con la legislación laboral vigente". El grupo turístico, que evitó hacer pública su decisión, se ha limitado a confirmar la puesta en marcha del procedimiento y destacar que lo aplicará "bajo los principios de diálogo, responsabilidad y transparencia". Este es el segundo movimiento de calado en la empresa tras el cambio en su dirección.

El turoperador de Piñero, el germen del grupo mallorquín que fundó la familia Piñero hace cincuenta años como una agencia de viajes, lo dirige desde enero Mateo Ramón. Fue nombrado consejero delegado para ocupar la vacante que quedó desde septiembre pasado, cuando la compañía anunció que prescindía de su anterior CEO, Tomeu Bennasar, quien después fichó por Ávoris.

Ramón, antes director de Tecnología en Piñero, ha asumido así la responsabilidad de ajustar la estructura de Soltour para adecuarla a las actuales circunstancias del sector turístico, según se comunicó con motivo de su nombramiento desde la compañía que lidera Encarna Piñero.