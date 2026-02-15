Proyectos públicos de hasta 13 millones de euros no encuentran quien quiera hacerlos en Mallorca

Hay obras públicas valoradas en millones de euros que ninguna empresa constructora quiso realizar en Mallorca durante el pasado año al considerar que el presupuesto asignado era tan ajustado que iba a conllevar pérdidas económicas, según se pone de relieve en el informe elaborado por la asociación de constructores de Baleares.

El hecho de que proyectos que suponen un desembolso tan importante queden finalmente desiertos es una prueba de que las valoraciones que en ocasiones se hacen desde las Administraciones públicas distan de cubrir los costes reales, a lo que se añade que en ocasiones se fijan plazos para su ejecución demasiado ajustados, según subraya la directora general de la citada patronal, Sandra Verger.

Casos más llamativos

Entre los casos más llamativos está la construcción del emisario marítimo de la depuradora de sa Coma, en Sant Llorenç, que ninguna empresa ha querido realizar pese a contar con un presupuesto de 4,3 millones de euros. Esta actuación cuenta además con dinero procedente del impuesto de turismo sostenible.

Sandra Verger, directora general de la asociación balear de constructores / Constructores

Todavía más financiación en juego había con las obras del nuevo edificio de Juzgados de Manacor, impulsadas por la Subsecretaria de Justicia, valoradas en 13 millones de euros, y que ninguna empresa aspiro a ejecutar hasta que se optó por una segunda licitación y se elevó esa cuantía hasta los 15,6 millones, elevándola un 20%.

Más de un millón de euros

La lista de obras de Mallorca con presupuestos superiores al millón de euros incluye la rehabilitación del faro de Llebeig, impulsada por la Autoridad Portuaria de las islas, y que contaba con casi 1,2 millones de euros para llevarla a cabo. Pero ninguna empresa se presentó al concurso para hacer las obras.

En este grupo entra el proyecto de edificación en la calle La Salle de Marratxí, para lo que inicialmente se fijó una cuantía de 1,1 millones de euros, y que no interesó a ninguna constructora. Una vez volvió a salir a licitación, esta obra se adjudicó finalmente por 1,3 millones.

Uno de los desfases más importantes es el de la construcción de un almacén para la brigada municipal de Campos. Se ofreció por 432.259 euros, pero al quedar desierto el concurso finalmente se pagaron 661.092, con un alza del 52%.