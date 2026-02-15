Atención al equipaje de mano: algunas aerolíneas prohíben llevar baterías externas en vuelos a Mallorca

Precaución al hacer la maleta para un vuelo a Mallorca: las powerbanks, que muchos viajeros llevan en el equipaje, suponen un riesgo a menudo subestimado. Las baterías de iones de litio dañadas o sobrecalentadas pueden provocar incendios a bordo. Por ello, su transporte en la bodega está prohibido desde hace tiempo según las directrices internacionales. Pero, ¿en qué aerolíneas pueden llevarse todavía estos dispositivos a bordo?

Grupo Lufthansa

Desde el 15 de enero de 2026 se aplican normas más estrictas en el Grupo Lufthansa, al que pertenecen las aerolíneas Eurowings, Swiss, Austrian Airlines y Discover Airlines.

No está permitido transportar powerbanks ni en el equipaje facturado ni guardarlas en los compartimentos superiores. Por pasajero se permiten como máximo dos dispositivos con una capacidad de hasta 100 Wh en el equipaje de mano, y únicamente en el bolsillo del asiento delantero, encima del propio pasajero o en el equipaje situado bajo el asiento. Además, las powerbanks no pueden utilizarse ni cargarse durante el vuelo.

TUIfly

Las baterías de litio con una potencia de hasta 100 Wh, como las que incorporan las powerbanks, están permitidas a bordo de TUIfly. Sin embargo, existen algunas excepciones: no pueden cargarse en ningún momento mediante la toma de corriente del asiento. Tampoco pueden guardarse ni en los compartimentos superiores, ni bajo el asiento, ni en el bolsillo del respaldo delantero.

Ryanair

La aerolínea de bajo coste Ryanair permite powerbanks con una capacidad máxima de 100 Wh. La compañía prohíbe expresamente su uso solo durante el rodaje, el despegue o el aterrizaje.

Condor

En Condor no existen restricciones para el uso a bordo. No obstante, la powerbank debe estar protegida contra cortocircuitos, según indicó la portavoz de la aerolínea. Para dispositivos con una energía nominal entre 100 y 160 Wh se requiere una autorización específica.

easyJet

En easyJet, las baterías de repuesto de iones de litio con más de 100 Wh y hasta un máximo de 160 Wh están permitidas en un máximo de dos unidades por pasajero; cada una debe estar protegida individualmente para evitar cortocircuitos.