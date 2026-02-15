Abdullah Boulad, fundador y CEO de The Balance: «Estresado, sufrí un infarto y vi la falta de coordinación, así creé The Balance»

Es usted el desconocido más famoso de Mallorca, ¿cómo se presenta Abdullah Boulad?

Soy ante todo un padre de familia y esposo. Vivo en la isla y dirijo una clínica aquí en Mallorca, con ramificaciones en Zúrich, Londres o Marbella.

¿Tratan ustedes adicciones?

La salud mental y las adicciones, que siempre se producen con factores mentales subyacentes. Queremos detectar los síntomas, que en sí mismos pueden conllevar una adicción.

¿La estancia de Kanye West y su esposa en 2025 ha supuesto un boom para The Balance?

Todos los años son especiales para nosotros. Los últimos ejercicios suponen un éxito porque hemos ido creciendo en clientes, en tratamientos y en el equipo.

Kanye West y su esposa Bianca Censori han detallado en público el tratamiento a que se sometieron en su clínica.

¿Sabes? Respetamos la discreción de nuestros clientes. Si ellos deciden hablar de sus problemas por sí mismos es una cosa, pero como institución no podemos hacerlo.

Líbano, su país de origen, fue llamada la Suiza del Mediterráneo, reúne usted los dos países más negociantes del planeta.

Tengo doble pasaporte. A los siete años viajé de Beirut a Zúrich, donde he pasado toda mi vida. Mi mujer también es suiza, y combino culturalmente ambos países. De una parte el trabajo eficiente, riguroso y estructurado, unido a la compasión y empatía del lado libanés. Lo mismo sucede con la vertiente empresarial. The Balance ha sido muy innovador y exigente en términos de calidad y hospitalidad, y por otra parte destaca en dar la bienvenida a los clientes y en crear un ambiente cálido.

¿Por qué crea usted The Balance?

En primer lugar, porque eché algo a faltar cuando atravesé una dura experiencia personal. En Suiza vivía estresado, era un empresario y todo se me vino encima a la vez. Mi esposa sufrió un accidente, mi hijo fue ingresado en la UCI. Después de un largo periodo en que debí combatir para mantener a flote mis empresas, sufrí un infarto. Me había quemado y, para conocer las raíces de lo que me había pasado, me puse en contacto con médicos. Entre análisis y chequeos, me di cuenta de que cada especialista me enviaba a otro profesional, a quien yo tenía que repetir mis experiencias. Así que me planteé, ¿es esto lo mejor que podemos conseguir? Y recuerde que estábamos en Zúrich, con la sanidad de mayor calidad del mundo. Vi la falta de coordinación y de integración de lo mental con lo físico, la ausencia de una voz unificada. Por eso creé The Balance.

¿Y por qué la llamó así?

Antes que nada, nací a mediados de octubre, soy Libra. Y además, he sufrido altibajos, he conocido los dos extremos de la vida, lo cual me ayuda a entender la situación mental que atraviesan nuestros clientes.

Abdullah Boulad, en la terraza de la sede de The Balance en el Passeig Marítim de Palma, «he conocido los dos extremos de la vida». | B. RAMON / B. Ramon

Y por ello, usted está en condiciones de conectar con personajes difíciles como Kanye West.

Los comprendo, he convivido con ejecutivos y hombres de negocios de todo el mundo. Sufren carencias personales, pero la gente piensa que porque tienen dinero o fama, no les afectan los problemas. Hay una falta de empatía hacia los individuos que afrontan estas situaciones, eso es lo triste.

Según la describe Bianca Censori, la esposa de Kanye West, en Vanity Fair, su clínica es un centro de desintoxicación.

No, somos un centro de tratamiento y examinamos cada caso individualmente. Si alguien quiere desintoxicarse contamos con hospitales. Nosotros orquestamos lo que se necesita.

¿Tratan dependencias, que en el caso de la esposa de Kanye West eran benzodiacepinas según ella misma ha confesado?

Trabajamos el entorno de las dependencias. Y en un ejemplo como el que citas, los doctores en el hospital llevan a cabo el tratamiento.

¿Y en el caso de adicciones al juego o al sexo?

Lo abordamos persona a persona, yo no me pronuncio sobre los casos clínicos que aceptamos. Eso lo decide la directora médica en colaboración con su equipo, porque puede haber situaciones que no sean apropiadas para nosotros.

La esposa de Kanye West decía por ejemplo que «me di cuenta de que hacía más daño a los demás que a mí misma», ¿entra en el espectro del que habla?

Sí, entra en el aspecto del comportamiento. A menudo hay personas que reproducen frente a otras personas unos modelos que no saben de dónde proceden, y de ahí surge la convicción de que están haciendo algo mal y de que necesitan trabajar sobre sí mismos.

Sabemos que Kanye West se alojó en su chalet de Camp de Mar, porque concedió una entrevista desde allí.

El chalet de Camp de Mar no era nuestro. Tenemos las oficinas en Palma, nuestro centro médico es la clínica Palmaplanas. Cuando los clientes vienen a Mallorca, pueden alquilar una casa, ingresar en la clínica o recibir el tratamiento a domicilio. La vivienda es el entorno residencial, no el lugar donde trabajamos.

Trata a las personas más ricas y poderosas del mundo, ¿son especiales?

Los trato como a personas normales, porque sus necesidades también lo son.

No sé si la calma, la reflexión y los masajes bastan para curar una adicción.

En primer lugar, yo no hablaría de ‘curar’ adicciones, es un término inaceptable éticamente. Nuestro tratamiento o terapia consiste en ayudar a alguien a que se ayude a sí mismo. Le muestras diferentes opciones de lo que su vida puede ser, y de la forma de mejorar y recuperarse, pero no hablemos de curación.

¿Es fácil que personas seguras de sí mismas y poco acostumbradas a seguir consejos se avengan a esa disciplina?

De nuevo, no es una cuestión inmediata o unidireccional. Algunos tienen problemas que deben afrontar, o han de regresar a nosotros una segunda vez. Es una apuesta.

Llegamos así a los precios. Se habla de 150 mil euros a la semana por un tratamiento en The Balance, 500 mil al mes.

No comentamos estos asuntos. Una cosa es lo que han publicado los medios y otra cosa es la realidad.

Pero es caro.

Mira, en nuestro centro trabajamos con muy pocos clientes. No ofrecemos un servicio masivo y, cuando tomas en consideración el número de especialistas que intervienen, el proceso es muy caro.

Abdullah Boulad: «La gente piensa que nuestros clientes, por ser ricos o famosos, no tienen problemas». / B. Ramon

¿Cuántas personas tratan a un solo cliente, no sé si les llaman pacientes?

Son clientes. Podrían llegar a veinte o treinta profesionales, aunque es una decisión que toman los servicios clínicos.

¿Ese dispendio se traduce como mínimo en clientes satisfechos?

Así lo espero, aunque se lo tendrías que preguntar a ellos.

Volviendo al cliente que mejor conocemos, la esposa de Kanye West quedó más que satisfecha y así lo ha contado, pero también dijo que el precio era «ridículo», y no se refería a lo barato.

¿Ella dijo eso? Puede ser, pero hay otras clínicas que cargan cantidades muy superiores.

¿Se presenta usted personalmente a todos sus clientes?

Lo intento, pero no siempre es posible.

¿Supone un problema que Kanye West y esposa divulguen su estancia en The Balance?

Es difícil de decir. Oficialmente no hemos confirmado que ellos hayan estado con nosotros, y es algo que no puedo hacer. Ahora bien, digamos que el hecho de que alguien hable públicamente de su experiencia es bueno para él, pero para nosotros no significa ninguna diferencia, aparte de que la privacidad es un rasgo esencial y romperla puede afectar a otros clientes potenciales.

¿Llega a ser un peligro?

Puede ser peligroso, sí. O dicho de otra forma, no es algo que nosotros estemos buscando.

Sin embargo, tal vez es interesante cuando Kanye West cena a continuación en la Casa Blanca y le comenta a Donald Trump que se ha recuperado en su clínica. Porque sus clientes son famosos pero, ¿se cuentan muchos españoles entre ellos?

Algunos de nuestros clientes son probablemente famosos, y de procedencia internacional, pero entre ellos no hay demasiados españoles.

¿Y estos personajes son reticentes a ajustarse al tratamiento?

Claro, es fácil de imaginar, a todo el mundo le asusta someterse al proceso, porque puede ser doloroso emocionalmente. Para esa transición, tienen que estar preparados ellos mismos, nosotros no forzamos a nadie. Nos limitamos a extender una invitación, pero ellos tienen que recorrer la distancia.

¿Han tenido algún cliente mallorquín?

No, porque no hacemos un trabajo de marketing en España, y de ahí que vengan de otros países. Llegan por ejemplo de Estados Unidos o de Oriente Medio. Es importante señalar que no se plantean «quiero ir a Mallorca porque deseo recibir allí un tratamiento», sino que vienen a la isla porque alguien les ha recomendado nuestra clínica y desean recibir ese servicio. Una vez que hemos acordado que podemos ayudarles, entonces se decide el lugar dónde se llevará a cabo el proceso.

¿Y qué impresión se llevan de la isla?

Una vez en la isla, se enamoran. Aprecian la calma, porque en Mallorca no te importunan. Es un lugar acostumbrado a las celebridades, donde pueden disfrutar de su privacidad sin ser molestados. Valoran la discreción que les ofrece un destino vacacional, donde no tienen que explicar su presencia en medio de otros viajeros.

¿Por qué eligió Mallorca como base de operaciones?

Porque amo Mallorca. He viajado mucho junto a mi esposa, y su familia cuenta con una larga historia en la isla, sus abuelos ya tenían una casa aquí. Hemos estado en lugares como Argentina, pero preferimos el ambiente español.

¿Qué papel juega Mallorca en la rehabilitación?

Es verdaderamente importante. El mar, el sol, y la relevancia crucial de la facilidad de acceso a la isla desde cualquier ciudad de Europa, de donde procede una buena parte de nuestros clientes. Y aquí hay muy buenos centros sanitarios, con profesionales acreditados y una virtud fundamental. Son seguros. Eso lo perciben los clientes, se dan cuenta de que en un sitio con estas cualidades se les va a atender como es debido.

Tienen oficinas en Marbella y Mallorca, pero no en Ibiza.

No nos los hemos planteado, porque es un destino muy próximo a Mallorca, una isla que además cuenta con mejores equipos médicos y con un número mayor de profesionales.

¿Cómo miden el éxito de The Balance ?

Lo medimos en que el cliente se sienta estable después del programa, con la voluntad de enfrentarse a su vida, con un cambio en los objetivos a perseguir.

¿Los clientes se dirigen a The Balance con un objetivo concreto?

Siempre nos interesamos por saber lo que quieren conseguir. Ante un caso como una enfermedad mental, en The Balance nos encontramos en una posición intermedia, nosotros no somos un hospital psiquiátrico. La pregunta que nos planteamos es, ‘¿podemos ayudar?’. Y si no es así, encaminamos a la persona a otras clínicas o lugares.

¿Estamos hablando entonces de un lugar para gente estresada?

Es que nunca hay una cosa aislada. Siempre se suman múltiples factores, la dinámica familiar, la vida social, la ansiedad. Se debe atender a todas estas cuestiones a la vez.

Por su experiencia, ¿vivimos en una sociedad con una epidemia de malestar?

Lejos de mí hablar de toda la sociedad, pero mi experiencia me indica que la ansiedad y la soledad han ido creciendo, hemos aprendido a aislarnos en un círculo vicioso.