Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca

«Este año han empezado pronto las fiestas», se lamentan vecinos de una de las viviendas que explota Paco Garrido, el empresario que lidera una red de villas que comercializa en Airbnb y otras plataformas sin licencias turísticas en la mayoría de los casos, usurpando los números de licencias de otros inmuebles y falseando el número de plazas. Los vecinos de Villa Sunset Boulevard Lujo, nombre comercial de una casa en la zona residencial de Puntiró, en Palma, vuelven a manifestar su estupefacción ante la aparente impunidad con que Garrido sigue lucrándose con esta actividad ilegal y haciéndoles la convivencia imposible, a pesar de las denuncias que han interpuesto y sin que la vivienda se clausure.

Estos afectados por los negocios de Garrido, empresario de Llucmajor que se ha especializado en el alquiler de viviendas con fines turísticos para grandes grupos, llevan años teniendo que lidiar con la celebración sistemática de eventos, incluso con bodas hasta con un centenar de invitados. Los vecinos de la urbanización Puntiró han denunciado el caso ante la conselleria de Turismo, el Consell de Mallorca, la Agencia de Defensa del Territorio del Consell (por supuestas obras ilegales), el Ayuntamiento de Palma e incluso en el canal de denuncias de Airbnb. Hace unos meses optaron por contratar al bufete Buades Legal. Mientras tanto, y a pesar de que Garrido tiene al menos una veintena de expedientes sancionadores en marcha —algunos desde 2022— en el Consell de Mallorca, institución a cargo de la ordenación turística, no se han clausurado los inmuebles.

Alojamiento hasta 25 personas

Este pirata del alquiler turístico ilegal, de sobra conocido por los inspectores de Turismo del Consell y por diversidad de mallorquines que sufren porque sus casas colindan con sus negocios ilegales, continúa anunciando las villas tanto en portales como Airbnb o bien de forma directa a través de Comic Sun, web en la que oferta 27 inmuebles la mayoría de «superlujo».

Villa Sunset Boulevard Lujo, ubicada en la calle Gatosa, en Puntiró, se oferta con capacidad para 25 huéspedes «pagando una tarifa extra». Se asegura que cuenta con «campo de vóley, playa, billar, camas balinesas, barbacoa para los mejores asados, grifo de cerveza, mesa de ping-pong, discoteca privada dentro de la villa y aire acondicionado en todas las habitaciones». También se permite alquilar un altavoz para amenizar las fiestas. Al menos esta semana —la trama de Paco Garrido va jugando continuamente con el falseo de las licencias— la vivienda figura en la web de Airbnb con el número de registro autonómico ETV (estancia turística vacacional) 8569. En realidad, en el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos esa licencia se corresponde con la de un bar en el municipio de Llucmajor en s’Arenal, que inició su actividad en 2012.

Reseñas recientes dejadas por clientes de Paco Garrido en una de las viviendas ilegales que oferta en Airbnb. / DM

Del regreso de las fiestas, como denuncian los vecinos de la Urbanización Puntiró, dan fe las recientes reseñas que le han dejado sus clientes a Garrido, un superanfitrión en Airbnb, en la plataforma. «Ha sido una buena experiencia. La sala de fiesta ha sido una maravilla tenerla dentro. Mejoraría un par de cosas como la limpieza, algún baño no funcionaba, alguna habitación no tenía puerta…, por eso no es de 5 pero como si lo fuera. Sin duda la disfrutas un montón, y tiene una zona exterior increíble para disfrutar de los días. Tengo que destacar que la estancia huele muy bien cuando llegas», escribió un cliente hace dos semanas.

«Ojalá la vendan y venga una familia»

Por otro lado, los propietarios de esta vivienda de Puntiró la han puesto a la venta. Según el anuncio en Idealista, con 800 metros cuadrados, se oferta por 2, 6 millones. Como reclamo se incluye que se vende «con licencia de alquiler vacacional», detallando que actualmente está arrendada por 7.000 euros al mes. «El contrato de arrendamiento existente puede ser asumido, pero no es un requisito previo para la compra», por lo que se ofrece «como inversión o para ocuparla». «Ojalá la vendan y venga una familia», opina un vecino del inmueble.

Captura del anuncio en Idealista de la casa de Puntiró, incluye el reclamo de que tiene licencia turística. / DM

Hay que recordar que este diario contactó a uno de los cuatro propietarios de la casa, quien se desvinculó de la explotación ilegal que lleva a cabo Garrido. Sostuvo que el inmueble tiene licencia. Según ese permiso que asegura tener se podrían alojar ocho personas, pero no 25. Hay una vivienda identificada como Villa Puntiró en la misma dirección con esa capacidad, según el registro del Consell de Mallorca.

«Probé a poner mi casa en Airbnb y coló»

El Govern defiende su buena sintonía con Airbnb y los buenos resultados que está dando en el archipiélago los acuerdos cerrados entre la plataforma digital y los consells insulares para frenar la oferta turística ilegal en las islas. El propio vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, subrayaba tras la celebración de la feria Fitur en Madrid que les «constan actuaciones concretas que ha desarrollado la plataforma en Baleares y alguna queja de gente que quería subir ciertos anuncios que no correspondían y han sido vetados».

Pues bien, a la reciente denuncia del PSIB-PSOE, formación que alquiló un piso ilegal en Palma que se oferta en Airbnb para denunciar in situ ante los medios de comunicación que la oferta irregular y no reglada en Mallorca sigue impune, se podría sumar la de un vecino de Puntiró de los afectados por la vivienda ilegal Villa Sunset Boulevard Lujo que explota ilegalmente el empresario Paco Garrido. «He hecho la prueba poniendo un anuncio de mi propia casa en Airbnb. Hice fotos, las subí a la plataforma y seguí todos los trámites hasta hacerme anfitrión. Metí el número de licencia de mis vecinos (Villa Sunset Boulevard Lujo). Y a continuación ¡mi propia hija pudo hacer una reserva sin ningún problema!», revela.