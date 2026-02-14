Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos

Mallorca vive un fin de semana marcado por el temporal marítimo y el viento intenso asociados a la borrasca Oriana, que ha activado avisos meteorológicos y medidas preventivas en distintos municipios. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene alerta por mala mar en todo el archipiélago, con especial impacto en la costa, donde el oleaje puede alcanzar los 5 a 7 metros y una altura máxima puntual de hasta 12 metros.

Mallorca permanece en aviso amarillo por viento, mientras que el conjunto de Baleares registra avisos naranjas por fenómenos costeros. Las rachas de tramuntana se sitúan entre los 60 y los 90 kilómetros por hora, con un episodio de mar adversa que ha obligado a reforzar las medidas de prevención en espacios públicos y eventos.

Cierres preventivos y cambios en la agenda

El Ajuntament de Palma ha mantenido durante toda la jornada el cierre de los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver, así como del paseo Sagrera, como medida de seguridad ante el riesgo de caída de ramas y objetos.

En Calvià, el Ayuntamiento ha suspendido la Rua prevista para el sábado y la ha aplazado provisionalmente al domingo, siempre que mejoren las condiciones meteorológicas. Por su parte, Inca mantiene inicialmente su programación de Carnaval, aunque pendiente de la evolución del viento para confirmar definitivamente los actos.

Incidencias en el mar y en el aire

El temporal también ha tenido consecuencias en la actividad marítima. En el Port de Pollença, varias embarcaciones han quedado desplazadas o parcialmente hundidas tras arrastrar sus fondeos por el fuerte oleaje, reavivando la preocupación por el fondeo incontrolado en la bahía.

El viento también ha afectado al tráfico aéreo en el Aeropuerto de Palma, donde algunos aviones han tenido que abortar la maniobra de aterrizaje en los últimos segundos antes de tocar pista debido a las fuertes rachas.

Fin de semana de precaución

La previsión apunta a cielos nubosos con precipitaciones débiles y una progresiva mejora a lo largo del día, aunque el viento seguirá soplando con intensidad en el litoral. Las autoridades recomiendan evitar paseos por zonas costeras expuestas y seguir la información oficial ante posibles cambios en la situación meteorológica.