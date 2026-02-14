Educación
Prohens reivindica la integración desde el respeto a la cultura, leyes y costumbres propias
La presidenta del Govern agradece a los colegios diocesanos la defensa de los valores del humanismo cristiano
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este sábado, en la clausura del Congreso Educa Illes de los colegios diocesanos de Mallorca y Menorca, la integración desde el respeto a la cultura, las leyes y las costumbres propias.
Durante su discurso, ha agradecido a los colegios diocesanos la defensa de los valores del humanismo cristiano, base de la cultura europea y occidental.
"Unos valores que en nuestro contexto hay que reivindicar ahora más que nunca. Los valores de respeto a las leyes, el orden constitucional, el valor del respeto a la cultura, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la libertad y a la dignidad de la mujer. Esto comienza también dentro de vuestras escuelas y eso ahora es más importante que nunca porque no hay integración sin respecto a nuestra cultura, nuestras leyes y nuestras costumbres", afirma.
Prohens se compromete a seguir mejorando las condiciones y los recursos de la escuela concertada
La líder del Ejecutivo autonómico expresó la necesidad de abordar la relación entre las nuevas tecnologías y el cuidado de las personas y animó a encontrar el equilibrio entre el progreso tecnológico y el bienestar del alumnado.
Prohibición de móviles
En este sentido, reivindicó iniciativas del Govern como la prohibición de móviles y limitación de pantallas, los nuevos currículums educativos y el fomento de la tecnología como un recurso complementario.
Prohens se comprometió a seguir mejorando las condiciones y los recursos de la escuela concertada, "una parte esencial e imprescindible del sistema educativo, no una parte secundaria". "Una parte que da respuesta a miles de familias que confían cada año y que garantiza que los padres puedan tomar con libertad una de las primeras y principales decisiones para nuestros hijos y elegir el proyecto educativo que consideramos mejor", defendió.
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»