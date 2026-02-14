Més se desmarca de la confluencia estatal de Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes: "No formamos parte de ese proyecto"

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se desmarca de la nueva confluencia impulsada por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns de cara a las próximas elecciones generales y deja claro que "no formamos parte de este proyecto". Lo afirma de manera tajante, marcando distancias con la iniciativa que estas fuerzas presentan bajo el lema Un paso al frente y que aspira a reorganizar el espacio político a la izquierda del PSOE. Tampoco acudirán a la presentación de la alianza que se hará el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Apesteguia insiste en que, por el momento, no existe ninguna propuesta concreta dirigida a Més per Mallorca: "En estos momentos no hay nada sobre la mesa". Subraya que no puede valorar una eventual integración en una plataforma estatal cuando no conoce ni su estructura ni su planteamiento definitivo.

El dirigente ecosoberanista enmarca el movimiento como una decisión que corresponde exclusivamente a las fuerzas estatales implicadas. "Es un proceso político interno suyo de cuatro partidos que nosotros respetamos", señala, dejando claro que Més "no forma parte" ni de esta etapa ni del proyecto tal como se plantea actualmente.

Aunque comparten grupo parlamentario en el Congreso con algunas de estas formaciones, Apesteguia diferencia esa relación institucional de una integración orgánica. "Tenemos relación y hablamos, pero más allá de eso no hay nada", afirma.

El coordinador de Més recalca que cualquier debate sobre confluencias debe partir del reconocimiento de los proyectos políticos propios en cada territorio. "Los partidos estatales que se quieren plurinacionales tienen que entender los proyectos propios de cada territorio con un sentimiento identitario propio", sostiene.

En el contexto de la reorganización del espacio progresista estatal, Apesteguia reivindica la autonomía política del proyecto ecosoberanista de Més. "Primero que presenten su propuesta y cómo lo enfocan, y después, si puede haber confluencia, se estudia", afirma, dejando abierta la puerta a analizar escenarios futuros pero sin asumir ningún compromiso previo.