Las inmobiliarias rechazan la penalización estatal en el IRPF a propietarios que suban los alquileres

La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) muestra este sábado su apoyo a la vía de incentivos fiscales impulsada por el Govern y rechaza la propuesta del Gobierno central de penalizar en el IRPF a los propietarios que incrementen el alquiler.

El presidente de Abini, Daniel Arenas, advierte de que penalizar todavía más a los pequeños propietarios, que representan cerca del 90 % del total de arrendadores, solo provocará una reducción adicional de la oferta.

"Entendemos y compartimos la preocupación por el acceso a la vivienda, pero utilizar el IRPF como herramienta de castigo puede interpretarse como una intervención indirecta del mercado. Cuando aumenta la presión fiscal y la incertidumbre jurídica, muchos propietarios optan por retirar la vivienda del alquiler residencial", señala en una nota de prensa.

Para Abini, el problema estructural de Baleares no es fiscal, sino de falta de oferta suficiente frente a una demanda creciente. "Penalizar sin ampliar el parque disponible no resolverá el desequilibrio de fondo", ha añadido Arenas.

Abini considera más acertada la estrategia basada en incentivos, aunque reclama dar un paso más. En este sentido, la asociación pide al Govern que amplíe el programa Lloguer Segur para residentes con cinco años en Baleares a todas las viviendas en alquiler, y no únicamente a las vacías.

"Si queremos aumentar la oferta estable, debemos generar confianza y garantías para el propietario. Más seguridad y más incentivos, no más castigos", reclama el presidente de Abini.