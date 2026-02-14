Ibiza, segundo territorio después de Sant Llorenç en solicitar la declaración de "zona turística saturada" en cinco de sus municipios

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia la aprobación en el pleno extraordinario del próximo 18 de febrero de la solicitud para declarar Platja d’en Bossa, ses Figueretes, es Viver, Dalt Vila, la Marina, es Prat de Vila, Talamanca y ses Figueres como zonas turísticas saturadas y en reconversión. Con esta iniciativa, el Consistorio asegura que se convertirá en la primera institución de la isla y la segunda de Baleares que formaliza una solicitud de estas características y que impulsa esta declaración. El primer municipio de las islas en acogerse al decreto ley 4/2025 de 11 de abril por la calidad turística de Baleares fue Sant Llorenç, en Mallorca.

La propuesta fue anunciada el pasado mes de noviembre por el alcalde, Rafael Triguero, durante la feria World Travel Market (WTM) de Londres. Esta normativa permite declarar determinados ámbitos como zonas turísticas saturadas y de reconversión para facilitar procesos de modernización, mejora y reordenación de la oferta existente.

Proyectos urbanos y renovación de la oferta

El objetivo municipal, según un comunicado de prensa remitido por el equipo de gobierno, es impulsar la "renovación de la oferta turística en estas áreas estratégicas del municipio, acompañándola con una apuesta por la inversión pública y la mejora del espacio urbano".

En ese marco, el Ayuntamiento prevé ejecutar proyectos como la modernización del paseo de Platja d’en Bossa, la creación del paseo que conectará ses Figueretes con es Viver y la reforma integral de la avenida de Pere Matutes Noguera. El Consistorio señala que estas actuaciones permitirán "mejorar la calidad urbana, la movilidad, la accesibilidad y la imagen del destino".

"Son proyectos que el Ayuntamiento de Ibiza llevará a cabo para acompañar las inversiones de la iniciativa privada", explica el concejal de Turismo, Rubén Sousa, quien destaca que la declaración supone una oportunidad para avanzar hacia un modelo turístico "más moderno, competitivo y sostenible". El edil ha recalcado que esta petición "no implica en ningún caso un incremento de plazas hoteleras", sino que está orientada a la mejora cualitativa de la oferta existente.

Trámites más ágiles y un marco de coordinación

La declaración permitiría a establecimientos hoteleros y empresas del sector, "agilizar determinados trámites administrativos vinculados a proyectos de reforma y modernización, facilitando la inversión privada y la renovación de infraestructuras". Al mismo tiempo, Vila apunta que dotaría a la Administración de un marco específico para coordinar actuaciones, priorizar inversiones y garantizar que el proceso de transformación responda a criterios de sostenibilidad, calidad y convivencia con la ciudadanía.

Con esta solicitud, el Ayuntamiento de Ibiza afirma que "refuerza su compromiso con una transformación ordenada de las zonas turísticas maduras y con la colaboración público-privada para consolidar Ibiza como un destino de calidad, competitivo y adaptado a los nuevos retos del sector".