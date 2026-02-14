Cort mantiene cerrados el Paseo Sagrera y tres parques de Palma todo el sábado por viento

El Ayuntamiento de Palma ha informado de que mantendrá durante todo el sábado el cierre preventivo de los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver, así como del Paseo Sagrera, debido al aviso por viento fuerte por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en un principio había previsto solo hasta mediodía.

El acceso a estos parques y al paseo fue cerrado por el ayuntamiento el jueves y se mantendrán toda la jornada de este sábado, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana ante la previsión de rachas fuertes de viento.

Olas de 12 metros

La Aemet activará esta tarde, a partir de las 15.00 horas, la alerta naranja por mala mar en toda la costa de Baleares (salvo el Llevant de Mallorca donde será amarilla), por viento de Tramuntana de 60 a 90 km/h (fuerza 8 a 9) con olas de 5 a 7 metros, y con ola máxima que puede alcanzar los 12 metros.

Además, desde mediodía del viernes hasta esta medianoche se mantiene el aviso amarillo por fuerte viento al norte de Mallorca, en la Tramunana, el interior y sur de la isla y en Ibiza y Formentera, con rachas máximas de 80 km/h de viento de componente oeste, que en cumbres y cabos puede superar los 120 km/h.