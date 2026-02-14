Baleares se consolida como la comunidad con mayor impacto migratorio de España: casi el 30% de la población ya es de origen extranjero

Baleares se ha convertido en el centro de una metamorfosis demográfica sin precedentes en España. El archipiélago encabeza ya el ranking nacional de presencia de población nacida en el extranjero. Según el estudio La inmigración en España: retos, impacto y políticas, coordinado por Raquel Carrasco y Raymond Torres para la Fundación Funcas, la inmigración ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un factor estructural que transforma la economía, el mercado laboral y la sostenibilidad demográfica del país. En ese contexto, Baleares destaca con especial intensidad.

A 1 de enero de 2026, las comunidades con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero son Baleares (29,27%), Cataluña (26,11%), Madrid (25,70%) y la Comunidad Valenciana (25,45%). La diferencia territorial es contundente: el peso en las islas triplica al de Extremadura (6,59%) y duplica ampliamente al de Asturias (12,55%) o Castilla y León (12,87%).

La evolución histórica es igualmente reveladora. En 2004, los residentes nacidos fuera de España representaban el 15,3% del censo balear. Dos décadas después, esa cifra prácticamente se ha duplicado, situando al archipiélago en cabeza del país y muy por encima de la media nacional, que ronda el 13,5%.

El informe de Funcas advierte que este flujo es ya un "componente estructural ineludible" que ha salvado al sector turístico y sostiene el reemplazo generacional frente al desplome de la natalidad nativa

Un "shock saludable" que sostiene la economía

El informe de Funcas enmarca este proceso dentro de una transformación más amplia. España ha pasado de tener apenas un 1% de población extranjera a principios de los años noventa a situarse en torno al 14,6% en 2026. Los investigadores califican la llegada de trabajadores extranjeros como un "shock saludable de oferta que ha ensanchado el potencial productivo del país". Según el estudio, la incorporación de fuerza laboral extranjera explica el 47% del avance del PIB acumulado en España desde 2022. Casi la mitad del crecimiento reciente tiene detrás la inmigración.

En el caso balear, el efecto ha sido especialmente visible. Ante la falta de mano de obra local en sectores clave como la hostelería, los servicios o la construcción, el estudio es tajante: "Sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón del turismo o a la demanda de nueva construcción de vivienda". En otras palabras, sin trabajadores extranjeros, la actividad se habría encarecido en lugar de expandirse, aseguran los investigadores.

En Baleares, cuyo modelo económico pivota sobre el turismo y los servicios, las últimas temporadas turísticas, con cifras récord de visitantes y facturación, habrían sido difícilmente sostenibles sin el aporte laboral extranjero que ha permitido mantener la oferta sin disparar los costes.

El "efecto ascensor" y la mejora relativa del empleo nacional

El estudio también documenta un efecto indirecto positivo para el trabajador autóctono. Los autores señalan que se ha producido un "desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia las ocupaciones de mayor productividad, que son también las que ofrecen mejores salarios".

Mientras la población extranjera ha cubierto vacantes en sectores de servicios básicos y actividades con alta rotación, el empleo entre los nacionales ha crecido en puestos de dirección, gestión y perfiles técnicos. Según el informe, los salarios en estas ocupaciones son, de media, un 57% superiores.

Este fenómeno, descrito como un "efecto ascensor", sugiere que la inmigración no solo amplía la base laboral, sino que también reconfigura la estructura ocupacional, permitiendo una mayor especialización del capital humano nacional.

El rescate demográfico

El impacto más profundo, sin embargo, se produce en el ámbito demográfico. España afronta lo que el estudio denomina una "trampa de baja fecundidad", marcada por el envejecimiento y el descenso de nacimientos entre la población nativa. Baleares no es ajena a esta tendencia, pero presenta una particularidad: la brecha entre mujeres nativas e inmigrantes es una de las más pronunciadas del país.

Mientras las mujeres españolas en las islas registran tasas inferiores a 30 nacimientos por cada 1.000 mujeres, las inmigrantes superan ampliamente los 40 nacimientos. En el conjunto del país, el estudio recuerda que en la última década la población nacida en España se redujo en más de 360.000 personas, mientras que la población inmigrante aumentó en casi un millón. Las proyecciones incluidas en el informe apuntan a que la población de origen inmigrante podría alcanzar el 35% en 2050.

Barreras persistentes y sobrecualificación

Pese a los beneficios económicos y demográficos, el informe advierte de que la integración no está exenta de desafíos. La inmigración en Baleares y en España ya no es coyuntural, sino un "componente estructural ineludible de la demografía y el mercado laboral". Pero persisten barreras significativas.

El 52,2% de los trabajadores extranjeros están sobrecualificados para los puestos que ocupan, frente al 34,5% de los españoles. Además, la tasa de desempleo entre inmigrantes alcanza el 16,7%, frente al 10,3% de los nacionales. También presentan mayores tasas de temporalidad y parcialidad.

El estudio señala la necesidad de reforzar políticas de homologación de títulos, formación, inspección laboral y simplificación de procesos de regularización para evitar la infrautilización del capital humano extranjero.

Una realidad irreversible con retos de integración

El informe concluye con una advertencia clara para los gestores públicos, especialmente en territorios como Baleares donde el fenómeno alcanza mayor intensidad: los beneficios de este motor demográfico "dependen sobremanera de la capacidad de integración y de la respuesta de las políticas públicas".

La saturación de servicios públicos, la presión sobre la vivienda y la cohesión social se perfilan como los principales retos. Con casi un 30% de su población nacida fuera de España, Baleares afronta una transformación irreversible que redefine su estructura económica y social.