VIDEOS | Aviones abortan el aterrizaje segudos antes de tomar tierra en el aeropuerto de Palma
La pericia de los pilotos evitó incidentes y daños personales, pese a las fuertes rachas de viento asociados a la borrasca Nils
Oriana golpea Mallorca y obliga activar la alerta naranja: fuerte temporal marítimo, lluvias y rachas de hasta 100 km/h
Los vientos asociados a la borrasca Nils provocaron este jueves cancelaciones y retrasos en los aeropuertos de Baleares.
Numerosos ciudadanos captaron en vídeo los problemas de aviones cuando intentaban aterrizar en el aeropuerto de Palma.
Uno de los vuelos afectados por el fuerte viento era de Eurowings, procedente de Hamburgo. Algunos pasajeros explicaron como vivieron la situación. El aparato se balanceó y una de las alas casi llegó a tocar el suelo de la pista antes de que el piloto decidiera abortar el aterrizaje.
El vuelo fue desviado a Valencia, aunque la mayoría de pasajeros pudieron llegar a Mallorca tras varias horas de espera tras ser reubicados por la compañía.
Otros aterrizajes frustrados
Este vuelo no fue el único que tuvo problemas para aterrizar en Palma. Otros aparatos se vieron obligados a abortar la operación debido a las malas condiciones meteorológicas.
Las fuertes rachas de viento a los pilotos de otros aviones a abortar el aterrizaje todavía en pleno vuelo, momentos antes de tocar tierra.
La perícia de los pilotos hizo que no se produjeran incidentes ni daños personales en ninguno de las operaciones de aterrizaje frustradas.
Borrasca Oriana
Tras el paso de Nils, Mallorca se ve azotada por la borrasca Oriana, que ha provocado rachas de viento de hasta 100 km/h.
Las fuertes rachas han afectado también a las comunicaciones marítimas interislas, con la suspensión de varias rutas.
