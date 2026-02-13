Tres meses sin calefacción en el edificio de Ciencias Guillem Colom: la UIB destina 600.000 para repararla

La UIB destina 600.000 euros para reparar la climatización del edificio de Ciencias Guillem Colom Casasnovas, que lleva tres meses sin calefacción. Es una avería que surgió en el colector en agosto. “Cuando se pudo ver el alcance de la intervención se vio que no era una simple reparación”, asegura Carles Mulet, vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus. La Universitat de les Illes Balears adquirió e instaló 100 calefactores para asegurar el confort térmico de los usuarios de los departamentos de Biología, Biología Fundamental, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Tierra y los estudiantes de los grados de

La UIB tuvo que preparar una licitación porque el arreglo superaba la cuantía máxima de un contrato menor, que es de 40.000 euros. “La reparación era muy compleja y, cuando tenemos que hacer una licitación, el tiempo de contratación es de unos seis meses”, afirma Mulet.

Hace unos días ya adjudicaron la reparación por 600.000 euros y se espera que las obras acaben en mayo: “En agosto surge la avería, el servicio técnico de infraestructuras analiza el nivel del desperfecto y, al verlo, se constata que no se puede arreglar con un contrato menor. Una vez se ha hecho este análisis, se realiza un proyecto, que es un documento de lo que se necesita y, para elaborarlo se tarda sobre un mes y medio. Al mismo tiempo, hay que buscar financiación para tener la licitación. Nos reunimos con el Govern y lo conseguimos”, explica Mulet sobre el funcionamiento en una situación de este tipo.

En este proyecto se prevé la renovación completa del circuito hidráulico primario, la instalación de un nuevo colector principal de climatización y la sustitución de las bombas circuladoras del circuito secundario. También se conectará la infraestructura a la red de distrito de calor y frío de quinta generación que ya se está desplegando en los edificios del campus de la UIB en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad 2030 y que hará posible compartir energía entre los edificios y mejorar el rendimiento global del sistema energético del campus.

Referentes en eficiencia energética

“La UIB se convertirá en la Universidad más sostenible de toda Europa”, adelanta Mulet que cree que lo pueden lograr entre agosto y septiembre. “Lo que hacemos en generación de energía no hay ninguna otra que lo tenga. Cuando introduzcamos las mejoras durante el tercer trimestre seremos los más sostenibles de Europa energéticamente”, finaliza.

Negociación con el Govern

La UIB y el Govern negocian una partida para el mantenimiento y reposición de infraestructuras para 2027. Hay buena sintonía para llegar a un acuerdo que pueda abordar con antelación las adecuaciones de los edificios del Campus. Sería un dotación extra al presupuesto anual que recibe la Universitat de les Illes Balears.