Territorio
Terraferida arranca la gira 'ForaVila Fora Grues': primeras fechas en los pueblos para conocer la "destrucción silenciosa" de Mallorca
La entidad arrancará el día 18 en Esporles y recalará el 20 en sa Pobla, y pide que se les escriba un mail (terraferits@gmail.com) si alguien quiere organizar en su pueblo una presentación de los datos del ritmo urbanizador en suelo rústico
Terraferida empieza la gira ForaVila Fora Grues por los diferentes municipios de Mallorca con el objetivo de presentar pueblo a pueblo el estudio Inventario de la destrossa de Mallorca 2015-2024.
“Estamos cansados de denunciar frente a políticos e instituciones la situación de destrucción de nuestro territorio sin ningún resultado”, denuncia la entidad ecologista.
Terraferida expresa que con esta gira desea poner un pie en los pueblos y que la gente tenga “una información real y detallada de la destrucción silenciosa de nuestra tierra. La única manera de parar la destrucción del suelo rústico es que la sociedad mallorquina lo exija”, sentencia.
Estos encuentros que arrancan ahora en los pueblos serán presentaciones “con el fin de que la gente pueda organizarse en su municipio o comarca”.
Fechas de la gira en los pueblos
La primera fecha será en Esporles el miércoles 18 de febrero en el edificio sa Fàbrica. Le seguirá sa Pobla el 20 de febrero, en sa Congregació. El día 28 del mismo mes, el estudio de Terraferida se presentará en Es 4 Cantons de Felanitx.
La ruta pasará después por Palma, en concreto el miércoles 25 de marzo, en el Ateneu la Fonera. Por último, el 17 de abril la cita será en Porreres, en la Agrupació Culural de Porreres.
Terraferida hace un llamamiento también a aquellos ciudadanos de otros municipios que quieran organizar una presentación del estudio sobre la destrucción del suelo rústico de Mallorca. Para ello, piden que se les escriba un mail a la siguiente dirección de correo: terraferits@gmail.com.
Hay que recordar que el pasado mes de enero la entidad hizo coincidir su regreso con una nueva denuncia sobre la degradación del territorio mallorquín y el impacto del urbanismo masivo en suelo rústico.
