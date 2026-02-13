Los sindicatos de la concertada estallan contra Educación y amenazan con movilizaciones

Las organizaciones sindicales de la enseñanza concertada de Baleares han alzado la voz de forma conjunta para denunciar lo que consideran un «abandono constante» por parte de la administración autonómica. En una comparecencia unitaria, los representantes de USO, STEI, FSIE, UGT y CCOO han trasladado su malestar ante la falta de respuesta de la Conselleria de Educación y Universidades a sus reivindicaciones laborales.

La mecha que ha encendido el conflicto fue el registro, el pasado 3 de febrero, de un escrito dirigido formalmente al conseller del ramo. En dicho documento, las fuerzas sindicales solicitaban la convocatoria urgente de la Mesa de la Enseñanza Concertada, una petición que, a día de hoy -aseguran- sigue sin recibir una propuesta de fecha o calendario por parte de las autoridades educativas.

El malestar de los trabajadores se vertebra en dos ejes principales que consideran "innegociables". Por un lado, exigen la revisión y la financiación de los compromisos que aún quedan pendientes del Acuerdo 2023. Los sindicatos denuncian que existen acuerdos firmados que no se están materializando, lo que "genera una inseguridad jurídica y laboral en los centros", lamentan.

Por otro lado, el colectivo urge a la Conselleria a establecer un calendario claro para iniciar la negociación del nuevo Acuerdo de Enseñanza Concertada de las islas. Consideran que la parálisis administrativa "está bloqueando mejoras necesarias para el sector" y que es fundamental sentar las bases de la financiación y las condiciones laborales para los próximos años.

Aumento de la brecha

Uno de los puntos más críticos de la denuncia sindical es el agravamiento de las desigualdades respecto a los docentes de la red pública. Según explican las organizaciones, las mejoras conseguidas recientemente por los compañeros de la enseñanza pública desde el inicio de la legislatura "están ampliando la brecha sociolaboral entre ambos colectivos".

Esta situación -advierten- no solo afecta al bienestar del personal, sino que también "repercute de manera directa en la calidad educativa que se ofrece al alumnado de la concertada". Los sindicatos lamentan que, lejos de caminar hacia la equiparación prometida, las diferencias son cada vez más «preocupantes» y evidentes en el día a día de los centros.

Un ultimátum sobre la mesa

La unidad de acción mostrada por los cinco sindicatos subraya la gravedad del momento. Los representantes han dejado claro que no están dispuestos a seguir esperando de brazos cruzados una respuesta que no llega. Entienden que la negociación debería estar ya en marcha dada la relevancia de los temas a tratar.

En este sentido, han lanzado un aviso directo al conseller: si no se produce una convocatoria inmediata de la Mesa, se procederá a organizar diferentes acciones y movilizaciones. El sector de la concertada avisa así de un posible escenario de conflicto en las aulas si la administración no abandona su actual postura de silencio.