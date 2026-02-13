SIAU tilda de "comedia" el plante sindical por las oposiciones docentes y denuncia un "teatro" pactado en Educación

La guerra abierta entre la Conselleria de Educación y Universidades y los representantes de los docentes por el adelanto de las oposiciones al mes de mayo ha sumado un nuevo capítulo. Tras el plante de este jueves, en el que los sindicatos STEI, ANPE, UGT y UOB abandonaron la Mesa Sectorial en señal de protesta, el Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha irrumpido con un duro comunicado en el que califica la situación de "cinismo" y "comedia sindical". Para esta organización, el profesorado está siendo víctima de un "engaño" orquestado tanto por la Administración como por las centrales que dicen defenderlo.

SIAU sostiene que el abandono de la reunión por parte de la mayoría sindical no es una muestra de firmeza ni de dignidad, sino el último episodio de un guion previamente escrito. Según el sindicato autónomo, los representantes que se levantaron de la mesa sabían perfectamente que la decisión de la Conselleria de fijar las pruebas los días 9 y 10 de mayo era inamovible. Por ello, consideran que el "golpe de efecto" de dejar la reunión vacía es una maniobra para salvar la imagen pública ante un colectivo docente cada vez más indignado.

En su análisis de los hechos, SIAU denuncia que las semanas previas a la Mesa Sectorial han sido un ejercicio de "mareo" constante para los opositores. La organización critica las encuestas y consultas internas realizadas por otros sindicatos, calificándolas de "estériles e inútiles". Aseguran que se hizo creer a los aspirantes que su opinión sobre las fechas —mayo u octubre— tendría algún peso real en la decisión final, cuando el mes de mayo ya figuraba en los borradores de la convocatoria que circulaba extraoficialmente desde hacía tiempo.

Desde el sindicato insisten en que participar en el marco de negociación impuesto por el departamento que dirige Antoni Vera ha sido un error de base. "Aceptar jugar a decidir entre dos opciones cerradas solo servía para legitimar una decisión que ya estaba tomada", lamentan desde SIAU. En este sentido, subrayan que el estrés emocional y la confusión generada entre los miles de opositores de Baleares es responsabilidad de quienes han alimentado este "falso debate" en lugar de plantar cara a las imposiciones desde el primer momento.

La crisis de la Mesa Sectorial

El comunicado de SIAU pone el foco en la pérdida de funciones reales de la Mesa Sectorial, la cual definen actualmente como "un órgano meramente informativo y no negociador". Cuestionan la utilidad de abandonar una sesión informativa cuando, previamente, se ha avalado el procedimiento participando en el relato oficial de la Conselleria. Para el sindicato, esta "gesticulación vacía" busca ocultar una erosión de la credibilidad sindical que consideran profunda y sistémica.

El profesorado está cansado de ser utilizado como coartada

"El profesorado está cansado de ser utilizado como coartada", sentencia la organización, que reclama un sindicalismo basado en la coherencia y la independencia, alejado de lo que denominan "titulares fáciles" y "privilegios por debajo de la mesa". SIAU defiende que la defensa de los derechos docentes debe ser firme desde el inicio y no "una representación teatral" que se activa únicamente cuando crece la indignación en los centros educativos.

630 plazas

Mientras el cruce de acusaciones entre sindicatos sube de tono, la realidad administrativa sigue su curso. La Conselleria de Educación ha hecho valer su hoja de ruta unilateralmente, blindando las fechas del 9 y 10 de mayo para asegurar que las adjudicaciones de plazas se realicen en julio y "evitar el colapso" de sustituciones del inicio de curso. Esta medida afectará a los aspirantes que optan a una de las 630 plazas convocadas en el archipiélago, de las cuales 393 corresponden a Mallorca.

La ausencia del conseller Antoni Vera durante la Mesa Sectorial por su viaje oficial a Londres ha sido el detonante final de una crisis que SIAU ve como la confirmación de sus advertencias. Para este sindicato, la resolución del conflicto no vendrá de "hacer el numerito" de levantarse de una silla, sino de una resistencia real a las formas de una Administración que, a su juicio, ha faltado al respeto a la salud emocional de los docentes. El escenario actual deja un colectivo dividido y un proceso de oposición que arranca bajo la sombra de la "improvisación" y la fractura social.