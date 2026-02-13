El Rey homenajea a Tomás y Valiente, asesinado por ETA, cuya hija es profesora de derecho de la UIB

El rey Felipe ha presidido esta mañana en Madrid el homenaje que se ha dedicado a la figura del que fuera segundo presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, que hace 30 años fue asesinado por ETA en su despacho de la universidad. En el homenaje ha estado presente Carmen Tomás y Valiente, a quien el monarca ha citado porque ambos coincidieron en sus estudios en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Carmen Tomás y Valiente, al igual que su padre, es profesora universitaria y da clases en la facultad de derecho de la UIB como experta en la asignatura de penal.

En el discurso que ha realizado el monarca en el homenaje ha señalado la “singular brutalidad, una sinrazón sin limites, orientado a sembrar el terror en estado puro”. El Rey ha estado acompañado de su esposa, la reina Leticia, que se ha mostrado especialmente cariñosa con los tres hijos del exprofesor asesinado por la banda terrorista.

Los reyes, junto a los tres hijos de Tomás y Valiente. Su hija Carmen, a la izquierda, es profesora de la UIB. / .

El crimen se perpetró el día 14 de febrero del año 1996. Un terrorista asesinó de tres disparos al magistrado en su despacho de la universidad madrileña. Este asesinato provocó una gran costernación social por la figura que representaba la víctima

“A personas como él le debemos nuestra convivencia democrática”, ha señalado esta mañana el monarca durante este cálido homenaje, citando también los nombres de otras importantes figuras que fueron asesinadas por la banda terrorista, como Ernest Lluch, Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica.

“Para mí fue profesor y maestro, y tuvo la suerte y privilegio de ser alumno suyo en la asignatura de historia de derecho en el primer curso. Allí coincidí con su hija Carmen, aquí presente”, señaló el monarca.

Noticias relacionadas

En este emotivo acto también ha intervenido el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que ha destacado la labor del profesor asesinado, recordando que fue quien animó a “tomar decisiones innovadoras en la ordenación del trabajo”