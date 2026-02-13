Pep Martorell, enfermo de ELA: «Al principio lloraba por las esquinas, pero luego pegué un golpe sobre la mesa y decidí aceptarlo»

"Al principio lloraba por las esquinas, pero luego pegué un golpe sobre la mesa y decidí aceptarlo". Así resume Pep Martorell el momento en que tuvo que afrontar su diagnóstico. Hace seis años le confirmaron que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, y este jueves ha participado en la presentaciónde Reto 57, un proyecto solidario impulsado por Tiffany Blackman y presentado este jueves en Palma con un objetivo claro: recaudar fondos para apoyar a las familias afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Antes del diagnóstico, Martorell trabajaba de profesor de alemán. Pero empezó a caerse, la pierna no le respondía. Su mujer, Pilar Moragues, al principio pensaba que sería algo localizado, un nervio pinzado o algo así. Pero después empezó a fallarle la mano también, se le caían las cosas. Y ahí empezaron a preocuparse más.

Estuvieron un año de peregrinaje de médicos, hasta que el neurólogo pronunció las palabras Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, una enfermedad que hace que los músculos vayan dejando de funcionar y que en el 90% de los casos aparece sin antecedentes familiares previos. A día de hoy no tiene cura y es mortal.

Pep Martorell ha querido poner en valor el trato recibido por parte de la sanidad pública, especialmente desde el Hospital Son Espases y su Unidad de ELA.

"Sé que las buenas noticias no venden, pero en mi caso he de agradecer hasta la extenuación el trato tan profesional y humano", afirma. En un contexto en el que, según señala, la sanidad pública está "tan denostada", Martorell asegura que solo puede hablar en positivo y califica los trabajos de rehabilitación como "un lujo".

El paciente recuerda que el diagnóstico fue un golpe duro e insiste en la importancia de la actitud: "Tienes que mirar lo positivo, porque puedes convertirte en una pesadilla para familiares y amigos".

Martorell subraya que no hay dos casos iguales de ELA. "No hay dos enfermos iguales. Normalmente empieza por las piernas y luego la enfermedad avanza hasta provocar insuficiencia respiratoria", detalla.

Como consejo para quienes reciben el diagnóstico, lo tiene claro: "Cuanto más rápido lo asimiles, mejor. Cuanto antes te hagas a la idea, menos sufrirás".

Por su parte, la presidenta de ELA Balears, Cati Rigo Mulet, explicó que en 2025 la entidad ha atendido a 91 personas, lo que estiman que representa cerca del 90% de los casos en Baleares, aunque ha reconocido que todavía falta un censo oficial. "Nuestro objetivo principal es acompañar a las personas afectadas y a sus familias. Es una enfermedad muy solitaria y el acompañamiento es fundamental", señaló.