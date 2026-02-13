Una pasajera del avión de Eurowings que tuvo que abortar su aterrizaje en Mallorca: “La gente gritaba de pánico”

Un avión de Eurowings tuvo que abortar su aterrizaje en el aeropuerto de Palma este jueves debido al fuerte viento asociado a la borrasca Nils y volver a ganar altura durante la maniobra final.

Se trata de una acción completamente normal, opinan algunos lectores de Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, en comentarios en las redes sociales. Algo así ocurre todos los días en el mundo. “No fue en absoluto algo inofensivo”, asegura la turista alemana Melanie F., natural de la región del Harz, que viajaba en ese vuelo. “La gente debería vivirlo en primera persona”, señala.

La alemana quería viajar a Mallorca desde Hamburgo junto a su marido y su padre. “El despegue fue puntual y no hubo ningún problema. Pero el piloto ya comentó al inicio que en Palma soplaba viento”, explica Melanie F.

Cuanto más se acercaba el avión al suelo durante la aproximación al aeropuerto mallorquín, más se notaba el temporal. “Justo antes de tocar tierra hubo una caída brusca. Después el avión se inclinó primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. La gente gritaba de pánico”, relata la turista.

Tres horas esperando en la pista

El avión remontó el vuelo y volvió a elevarse. “El piloto se dirigió a nosotros y dijo que iba a comprobar la situación. Después volamos a Valencia, donde el aterrizaje fue tranquilo”. Sin embargo, allí no había autobuses de traslado. “Tuvimos que esperar tres horas dentro del avión, en la pista”, cuenta Melanie F., que no reprocha nada a Eurowings. “La atención fue buena y nos mantuvieron informados en todo momento”.

Ella viajaba en la primera fila y escuchó una conversación que el piloto mantuvo con algunos pasajeros que estaban haciendo cola para el baño. “Comentó que había sido una situación complicada. Que en 14 años de experiencia profesional nunca había vivido algo así”, explica la turista. “Una vez se vio atrapado en un tifón en el Caribe, pero aquello fue menos grave que esto. Las turbulencias eran invisibles para él”.

Ya habían reservado un vuelo en helicóptero

Cuatro pasajeros pidieron poder bajarse en Valencia. “Eran los que estaban sentados junto a las alas y vieron cómo una de ellas casi tocaba la pista”, afirma Melanie F., a quien se le saltaron las lágrimas en Valencia. Como fue necesario reorganizar el equipaje, se produjeron retrasos. Aun así, ese mismo día Eurowings trasladó finalmente a los pasajeros a Mallorca.

¿Y una experiencia así provoca miedo a volar? “En absoluto”, responde Melanie F. “El martes hemos reservado un vuelo panorámico en helicóptero sobre Palma. Pero esperamos que entonces ya no haga tanto viento”.