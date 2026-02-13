Una pasajera del avión de Eurowings que tuvo que abortar su aterrizaje en Mallorca: “La gente gritaba de pánico”
La turista alemana, que viajaba en el avión de Eurowings, relata que el piloto, con 14 años de experiencia, nunca había vivido una situación tan complicada como la del aterrizaje fallido en el aeropuerto de Palma
Ralf Petzold
Un avión de Eurowings tuvo que abortar su aterrizaje en el aeropuerto de Palma este jueves debido al fuerte viento asociado a la borrasca Nils y volver a ganar altura durante la maniobra final.
Se trata de una acción completamente normal, opinan algunos lectores de Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, en comentarios en las redes sociales. Algo así ocurre todos los días en el mundo. “No fue en absoluto algo inofensivo”, asegura la turista alemana Melanie F., natural de la región del Harz, que viajaba en ese vuelo. “La gente debería vivirlo en primera persona”, señala.
La alemana quería viajar a Mallorca desde Hamburgo junto a su marido y su padre. “El despegue fue puntual y no hubo ningún problema. Pero el piloto ya comentó al inicio que en Palma soplaba viento”, explica Melanie F.
Cuanto más se acercaba el avión al suelo durante la aproximación al aeropuerto mallorquín, más se notaba el temporal. “Justo antes de tocar tierra hubo una caída brusca. Después el avión se inclinó primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. La gente gritaba de pánico”, relata la turista.
Tres horas esperando en la pista
El avión remontó el vuelo y volvió a elevarse. “El piloto se dirigió a nosotros y dijo que iba a comprobar la situación. Después volamos a Valencia, donde el aterrizaje fue tranquilo”. Sin embargo, allí no había autobuses de traslado. “Tuvimos que esperar tres horas dentro del avión, en la pista”, cuenta Melanie F., que no reprocha nada a Eurowings. “La atención fue buena y nos mantuvieron informados en todo momento”.
Ella viajaba en la primera fila y escuchó una conversación que el piloto mantuvo con algunos pasajeros que estaban haciendo cola para el baño. “Comentó que había sido una situación complicada. Que en 14 años de experiencia profesional nunca había vivido algo así”, explica la turista. “Una vez se vio atrapado en un tifón en el Caribe, pero aquello fue menos grave que esto. Las turbulencias eran invisibles para él”.
Ya habían reservado un vuelo en helicóptero
Cuatro pasajeros pidieron poder bajarse en Valencia. “Eran los que estaban sentados junto a las alas y vieron cómo una de ellas casi tocaba la pista”, afirma Melanie F., a quien se le saltaron las lágrimas en Valencia. Como fue necesario reorganizar el equipaje, se produjeron retrasos. Aun así, ese mismo día Eurowings trasladó finalmente a los pasajeros a Mallorca.
¿Y una experiencia así provoca miedo a volar? “En absoluto”, responde Melanie F. “El martes hemos reservado un vuelo panorámico en helicóptero sobre Palma. Pero esperamos que entonces ya no haga tanto viento”.
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»