Oriana golpea Mallorca y obliga activar la alerta naranja: fuerte temporal marítimo, lluvias y rachas de hasta 100 km/h

La borrasca Oriana marcará el tiempo este fin de semana en Mallorca y en el conjunto de Baleares con un episodio de inestabilidad que traerá temporal marítimo, vientos muy fuertes y chubascos localmente intensos acompañados de tormenta y posible granizo pequeño, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La formación y posterior desplazamiento de la borrasca hacia el Mediterráneo provocará la entrada de una masa de aire polar húmeda y un acusado empeoramiento del estado de la mar a partir del mediodía del viernes, con avisos costeros y por rachas activados en las islas.

Lluvias, tormentas y granizo

Para este viernes, la previsión en Mallorca apunta a cielo nuboso sin descartar alguna precipitación débil y ocasional durante la mañana, aumentando a cubierto a partir de mediodía con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

Las temperaturas máximas se moverán entre los 16 y 19 grados, con un descenso generalizado, que será notable en las mínimas. El viento, inicialmente flojo a moderado del oeste, arreciará por la tarde hasta fuerte, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

La Aemet mantiene activo el aviso naranja desde las 16:00 horas en las costas del sur y del levante de Mallorca por fenómenos costeros asociados al fuerte temporal marítimo que impulsará la borrasca. El resto de la isla permanecerá en aviso amarillo por viento y mala mar.

Sábado con rachas huracanadas y mala mar

El sábado continuará la influencia de la borrasca Oriana, ya situada en el Mediterráneo, aunque comenzará a iniciarse un cambio progresivo de la situación atmosférica con la extensión de altas presiones desde el suroeste peninsular.

En Mallorca se esperan intervalos nubosos con algunos chubascos, preferentemente en el norte de la isla, que podrán ir acompañados de tormenta y granizo pequeño. A partir de la mañana tenderá a predominar el cielo poco nuboso, sin descartar algún chubasco aislado por la tarde.

El protagonismo volverá a recaer en el viento. Soplará moderado a fuerte del norte y noroeste, con rachas de entre 70 y 10 km/h hasta el mediodía. Toda la isla estará en aviso amarillo por fuertes rachas y fenómenos costeros, que se elevará a naranja en el litoral sur y nordeste y en la Serra de Tramuntana, donde se podrán superar los 10 kilómetros por hora.

Domingo todavía ventoso pero con más claros

De cara al domingo, aunque la circulación atlántica intensa irá quedando atrás, la borrasca Oriana seguirá dejando consecuencias en forma de viento fuerte del norte, con rachas que podrán alcanzar entre 80 y 100 km/h durante la mañana.

Se prevé predominio de cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas nocturnas volverán a descender respecto a la madrugada anterior, mientras que las diurnas apenas experimentarán cambios.

La Aemet activará el aviso naranja en el litoral norte, nordeste y sur de Mallorca por mala mar, y amarillo en el resto de la isla. Las alertas comenzarán a desactivarse a partir de las tres de la tarde, coincidiendo con una progresiva mejoría del estado de la mar y una disminución del viento.