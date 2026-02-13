Més plantea una modificación legislativa para incrementar el salario mínimo interprofesional en Baleares

Més per Mallorca llevará al Parlament una iniciativa para proponer la modificación de un punto del estatuto de los trabajadores para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) en Baleares.

Lo ha informado el portavoz parlamentario de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del partido en Palma.

Será a través de una proposición no de ley (PNL) que Més per Mallorca tratará de que los diferentes grupos parlamentarios se posicionen acerca de la posibilidad de modificar el punto 27 la ley estatal que regula el estatuto de los trabajadores para permitir que la administración fije en el archipiélago un SMI más elevado que en el conjunto de España.

La iniciativa debería después ser debatida, y eventualmente aprobada, en el Congreso de los Diputados, donde la formación tiene al diputado Vicenç Vidal, integrado en Sumar.

"Esperamos que el Parlament se pronuncie, pero el objetivo es la modificación de la ley. Por lo tanto, se está trabajado para conseguir las mayorías parlamentarias para hacer posible esta proposición de ley en el Congreso", ha señalado.

Según ha explicado Apesteguia, es una medida necesaria ante la existencia de "trabajadores pobres", es decir, personas que pese a tener un empleo reglado no son capaces de llegar a final de mes, acceder a una vivienda o llenar la cesta de la compra.

"Significa el fracaso absoluto del sistema. Un sistema económico debe servir para proveer a todas las personas de aquello que necesitan para vivir", ha subrayado.

Aunque el portavoz ecosoberanista ha considerado que en los últimos años se ha hecho un "buen trabajo" con las diferentes subidas del SMI, que se encuentra en 1.221 euros, esta cantidad no es suficiente para vivir de forma digna en Baleares.

Més per Mallorca ha basado su propuesta en los cálculos realizados por el sindicato CCOO, que recientemente publicó una tabla que fijaba como salario mensuales de referencia 2.166 euros en Mallorca, 1.947 en Menorca, 2.996 en Eivissa y 2.976 en Formentera.

"Por debajo de esta cifra no se puede llegar a final de mes", ha subrayado el portavoz parlamentario, quien se ha mostrado abierto a que en cada isla de Baleares se pueda fijar una cuantía diferente que atienda a sus diferentes realidades socioeconómicas o que la medida se aplique en otras regiones del país.

La cifra pactada para Baleares, en cualquier caso, nunca debería ser inferior a la marcada para el conjunto del Estado. "Debería ser forzosamente superior, atendiendo a la realidad y al coste de la vida", ha insistido.

Se mira en otros países

Desde la aprobación del estatuto de los trabajadores, ha expuesto Apesteguia, el establecimiento del SMI siempre se ha abordado "de forma centralizada" cuando "no se vive igual en Eivissa que en Albacete, en Mallorca que en Jerez o en Menorca que en Lugo".

"Las realidades socioeconómicas son muy diferentes, el coste de la vida es muy superior en Baleares. Si con el mismo sueldo no podemos vivir igual, significa que vivimos peor con el SMI que aprueba el Gobierno para el conjunto del estado", ha dicho.

El ecosoberanista ha indicado que este tipo de diferenciaciones en los salarios mínimos ya se realizan, sin que suponga problema alguno para el sistema, en países como Canadá, Brasil o Alemania.

Además, ha contrapuesto este tipo de medidas con las políticas laborales que, a su parecer, pretenden imponer los gobiernos como el de Argentina.

"Mientras hay una derecha que propone una jornada de 12 horas, abaratar los despidos, que las horas extra no se tengan que pagar, que se pueda pagar en especie... tiene que haber una izquierda que proponga alternativas y un modelo de ilusión y esperanza", ha defendido.

Lo pagarían los empresarios

Este incremento del SMI en Baleares recaería sobre los empresarios y, para el parlamentario, no deberían tener problemas con ello habida cuenta del crecimiento de sus ganancias a lo largo de los últimos años.

"No podemos tener más de un 30% de la población en riesgo de pobreza en un momento en el que los datos macroeconómicos son buenos", ha apuntado.

El conjunto de los beneficios empresariales se ha aumentado un 15,7% y, concretamente en el sector de la hostelería, un 25,7%.

Preguntado acerca de la posibilidad de que una medida así provocara un "efecto llamada" que agravara los problemas derivados del crecimiento poblacional del archipiélago, Apesteguia ha considerado que nada tiene que ver una cosa con la otra.

"Creo que el sistema para afrontar el reto demográfico no es vivir mal, el objetivo no debe ser vivir tan mal que nadie quiera venir aquí. Hay otras formas de regular el modelo económico", ha subrayado.

A su parecer, si Baleares soporta el actual ritmo de crecimiento demográfico se debe, precisamente, porque "hay empresarios que necesitan que se incorporen trabajadores con los sueldos más bajos posibles".

"Tal vez sería una forma de hacer reflexionar a los empresarios de que el crecimiento no tiene que ser en volumen sino en calidad, con trabajadores dignamente pagados", ha dicho.

Como ejemplo ha puesto al País Vasco y Navarra, comunidades con el SMI más alto y con el crecimiento poblacional más bajo del conjunto de España.