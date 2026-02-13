Mallorca sumará 137 nuevas plazas de acceso a viviendas para personas con discapacidad este año

Mallorca contará a partir de este año con 137 nuevas plazas de acceso a viviendas para personas con discapacidad, que se sumarán a las 160 ya existentes, en el marco del el Plan de Acceso a la Vivienda para Personas con Discapacidad presentado esta mañana por el Consell de Mallorca. Además de las nuevas plazas, también se incorporarán 116 complementos de apoyo para el colectivo, con una inversión total que supera los 3,7 millones de euros.

El Plan presentado por la institución insular responde a las urgentes necesidades en materia de vivienda que sufren parte de las personas diagnosticadas con alguna discapacidad. Este colectivo no solo se enfrenta a la voracidad del mercado inmobiliario, sino que requieren en muchos casos además de servicios y elementos adaptados a su día a día para poder desarrollar su día a día con normalidad.

En concreto, se crearán 27 plazas residenciales, 47 plazas de viviendas supervisadas con apoyo y seguimiento y 66 plazas de apoyo a la vivienda que necesitan un refuerzo día a día para sostener la vida independiente. A esto se añaden recursos residenciales como el proyecto Ca Meva, ubicado en la nueva residencia de las Germanetes de Palma.

La intención de la institución insular es poder sacar estas 137 nuevas plazas en los próximos seis meses para así poder continuar desarrollando el proyecto, que prevé alcanzar los 5,9 millones de euros en inversión para 2027.

"Es un tema que parece sencillo pero es esencial. Las personas con discapacidad se enfrentan a un doble tipo de exclusión: encontrar un piso de por sí, y que este esté en condiciones accesibles y estables, que cuente con apoyos para que esa vivienda funcione", ha explicado el presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, durante la presentación del Plan, en la que ha estado acompañado por y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo.

Sánchez ha explicado que la iniciativa ha sido consensuada con entidades del tercer sector, quienes han trasladado al Consell las necesidades actuales del colectivo, por lo que el número de plazas que se crearán responde a la demanda actual de la isla. "Es un modelo escalable. Cada usuario tiene una necesidad de apoyos y hemos establecido la escalabilidad y varias tipologías de servicios", ha añadido.

Imagen de la rueda de prensa de presentación del Plan. / CIM

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también presente durante la presentación, ha reconocido el problema de la vivienda como "uno de los principales problemas sociales", especialmente para las personas con discapacidad, por lo que ha considerado que el Plan "es una iniciativa para conseguir una Mallorca más justa y accesible".

Noticias relacionadas

"El Consell no tiene competencias en materia de vivienda, pero eso no quiere decir que miremos hacia otro lado. Buscamos fórmulas para dar soluciones", ha defendido el presidente insular.