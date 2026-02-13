Juaneda apela la sentencia por el control de la compañía y carga contra Vithas: “A Vithas le interesa quedarse las acciones por 30 millones cuando en realidad valen 250”

El litigio por el control de las acciones de Juaneda sigue vivo en la Audiencia de Palma. El grupo Grendon, mayoritario, el doctor Alguersuari, histórico propietario y la entidad Clínica Juaneda han recurrido la sentencia de un juzgado de lo mercantil de Palma, que hace un año falló a favor del gigante sanitario Vithas dándole el control de Juaneda.

El magistrado estimó la demanda interpuesta por el grupo Vithas Sanidad, uno de los más poderosos a nivel nacional dentro del ámbito sanitario, dio validez al pacto de accionistas suscrito en 2015 y reconoció su derecho de adquisición preferente de acciones. Así, condenó a la propietaria mayoritaria de Juaneda, Grendon Investments S.A.U., a transmitir a Vithas 256.497 acciones que previamente había adquirido mediante la ejecución del acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos aprobado en agosto de 2022. Esta transmisión de acciones debe realizarse por el importe nominal por el que los créditos fueron capitalizados en Clínica Juaneda, más de 31 millones de euros, según el fallo.

Ayer por la mañana, los apelantes, disconformes con la resolución judicial, solicitaron a la Audiencia Provincial que revoque esta sentencia, al tiempo que cargaron contra el accionista que ganó el pleito en primera instancia. “A Vithas le interesa quedarse las acciones por 30 millones cuando en realidad valen 250 millones, esa es la verdad”, subrayó el letrado del doctor Juan Alguersuari, antiguo socio mayoritario y presidente del Grupo Juaneda años atrás.

El origen del litigio se remonta a 2015 cuando Vithas entró en Juaneda aportando 12,5 millones de euros con el fin de tener el derecho de adquisición preferente respecto de cualquier otro accionista en el caso de que el doctor Alguersuari dejara de ser el accionista mayoritario. Con tal motivo, tanto los accionistas que representaban el 99,5% del capital social, como la propia sociedad, firmaron el pacto de fecha 24 de marzo de 2015.

“¿Qué ha pasado con el derecho de suscripción preferente del señor Alguersuari? No solo Vithas puede acaparar todas las acciones”, manifestó el abogado del doctor ante la Sección Quinta de la Audiencia.

El letrado reprochó que Vithas “se presente como una víctima cuando ha hecho todo lo posible por llevar a la compañía a una situación de insolvencia”. Según su versión, “la insolvencia no era ficticia, era real”.

Otro recurrente, en representación de la entidad Clínica Juaneda, recordó que Clínica Juaneda no es solo Grendon, Vithas y Alguersuari, los principales accionistas de la compañía, sino que es una entidad de la que forman parte 39 socios “con sus derechos individuales”. El abogado destacó que cuando se aprobó el acuerdo marco de refinanciación, que supuso la entrada de Grendon, nadie recurrió, “Vithas no dijo nada”. Según apuntó, el derecho de suscripción preferente no solo le corresponde a Vithas, sino a todos los socios.

Refinanciación

El letrado puso en valor el acuerdo de refinanciación de la compañía: “Fue un éxito”. Según su versión, en el pasado “estábamos al borde del concurso de acreedores; y ahora estamos en una situación de total solvencia”. Precisó que este año 2025 se cerró con unos beneficios de 18 millones de euros, frente a los 40 millones de euros de pérdidas de Vithas, según manifestó ante la Sala.

El abogado de Grendon, que también pidió que se deje sin efecto la sentencia apelada, remarcó que una ampliación de capital por compensación de créditos no genera derecho de suscripción preferente de acciones hacia el resto de socios: “La ley lo prohíbe, no puede haber derecho de suscripción preferente por ampliación de capital no dinerario”. Según su versión, la sentencia incurre en un error. Además, criticó que el fallo se apoya en una doctrina minoritaria.

“Es un litigio estatutario. La Sala debe entrar en el fondo del asunto”, indicó ante el tribunal.

En cuanto al fraude, el letrado rechazó que hubiera fraude de ley. “No existe ningún tipo de fraude, no hay prueba directa. Tampoco hay cooperación dolosa”, zanjó. Mientras, reprochó a Vithas que dijera que la insolvencia de la compañía era ficticia. “Ellos no impugnaron la refinanciación. Vithas es la que ha llevado a la situación de insolvencia”, insistió, coincidiendo con su colega.

Por último, defendió que Grendon había actuado de forma diligente: “La actuación fue legítima. Grendon no es parte de ningún contubernio”.

Finalmente, el letrado de Vithas reclamó que el tribunal confirme la primera sentencia del juzgado de lo mercantil de Palma que les dio la razón. El abogado cargó contra Grendon diciendo que era una sociedad opaca. “Vithas lo único que busca es lo que compró en marzo de 2015 con 12,5 millones: que las acciones que Grendon adquirió pasen a ser de Vithas”, enfatizó.

“Vithas invierte con una finalidad: si deja de ejercer el control Alguersuari, lo adquiere Vithas”, señaló. Sin embargo, el control pasó del Alguersuari a Grendon y Vithas no pudo adquirir el control de la compañía, lamentó el abogado. “A Vithas hay que reconocerle el derecho de adquisición preferente de acciones”, previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de Clínica Juaneda SA, según el demandante, quien agregó que su grupo sanitario ofreció en su día “varias fórmulas” de refinanciación de la compañía.