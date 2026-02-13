Jaime Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

El cantautor mallorquín Jaime Anglada recibirá la Medalla de Oro de Baleares 2026. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Govern, Antoni Costa, en reconocimiento a una trayectoria artística excepcional y a su aportación a la cultura musical del archipiélago. Un galardón que recibirá el próximo 28 de febrero en La Lonja de Palma durante el acto de celebración del día de les Illes Balears. Con una carrera que une tradición e innovación, Anglada ha destacado por su capacidad de enlazar raíces musicales con sensibilidades contemporáneas, por la proyección de la lengua catalana a través de la música y por su compromiso sostenido con la difusión cultural del territorio y más allá.

Cabe señalar que la Medalla de Oro es la máxima distinción honorífica de la Comunidad Autónoma y se otorga a personas y entidades que, por su trayectoria y sus servicios, han contribuido de forma decisiva al prestigio, desarrollo y proyección cultural, social o institucional de las Illes Balears.

Asimismo, el Consell de Govern ha acordado conceder los 15 premios Ramon Llull 2026, que reconocen a personas y entidades con una trayectoria de excelencia y compromiso con el progreso social, cultural, científico, deportivo y humano de las Illes Balears.

Premios Ramon Llull 2026

Asociación de Amigos del Ferrocarril de las Illes Balears (AAFIB)

Con una trayectoria de más de tres décadas, la AAFIB se ha consolidado como la entidad de referencia en la preservación, estudio y difusión del patrimonio ferroviario de las Illes Balears. Su labor constante de recuperación de la memoria histórica del ferrocarril, el impulso a iniciativas museísticas y divulgativas y la capacidad de movilizar a la ciudadanía en torno a un patrimonio colectivo esencial han contribuido de forma decisiva a reforzar la identidad cultural y la conciencia patrimonial de nuestro territorio.

Llevant en Marxa

Entidad de cooperación internacional con una trayectoria sostenida en el tiempo, ha desplegado proyectos de salud, educación y desarrollo comunitario en contextos de alta vulnerabilidad en América y África. Su acción se caracteriza por el rigor profesional, la transparencia en la gestión y un profundo compromiso humanitario con la dignidad de las personas. Su labor ha proyectado los valores de solidaridad de las Illes Balears más allá de nuestras fronteras.

Eugeni Aguiló Pérez (1946–2025), a título póstumo

Figura clave de la Universitat de les Illes Balears, contribuyó de forma decisiva a la construcción y consolidación de estructuras académicas estratégicas y a la proyección de la investigación en economía aplicada, turismo y medio ambiente. Su obra científica y su capacidad de divulgación rigurosa han enriquecido el debate público sobre el modelo de desarrollo de las Illes Balears y han dejado una huella perdurable en generaciones de estudiantes e investigadores.

Albert Torres Barceló

Deportista de élite con una brillante trayectoria en el ciclismo internacional, ha logrado hitos de primer nivel en competiciones mundiales y europeas. Su constancia, disciplina y espíritu de superación lo han convertido en un embajador del deporte balear en todo el mundo y, a su vez, en un referente de valores deportivos para jóvenes ciclistas de las Illes Balears.

Margalida Jordà Munar (Proyecto Socioeducativo Naüm)

Su dirección al frente del Proyecto Naüm ha sido determinante para la transformación socioeducativa del barrio de Son Roca. Con una mirada integral y comunitaria, ha impulsado procesos reales de inclusión social, empoderamiento personal y cohesión comunitaria, tejiendo alianzas con el territorio y dignificando la intervención social como herramienta de cambio y progreso colectivo.

Banca March, SA

Con cien años de historia, Banca March representa un modelo singular de empresa familiar arraigada en el territorio, que ha contribuido de modo sostenido al desarrollo económico y social de las Illes Balears. Su visión a largo plazo, el apoyo al tejido empresarial y la colaboración institucional han sido claves para impulsar el progreso económico, el empleo y la cohesión social.

Joan Oliver, Maneu

Personalidad de referencia en la vida cultural balear, ha dedicado décadas a la promoción, difusión y proyección del arte contemporáneo. Desde su actividad como galerista y comisario, ha fortalecido el tejido cultural del territorio, ha situado a artistas baleares en circuitos de prestigio y ha contribuido a la consolidación de un mercado del arte con identidad propia en las Illes Balears.

Estella Matutes Juan

Investigadora y médica de prestigio internacional, referente en el ámbito de la hematología, su trayectoria científica ha tenido un impacto directo en la mejora del diagnóstico y tratamiento de leucemias y linfomas. Su labor en centros de investigación de excelencia ha proyectado el talento científico de Ibiza y de las Illes Balears en los foros médicos más relevantes del mundo.

Associació de Criadors des Ca Eivissenc (Podenco Ibicenco) d’Eivissa i Formentera

Entidad comprometida con la preservación de una raza emblemática del patrimonio cultural pitiuso, ha trabajado de forma rigurosa para garantizar su continuidad, la mejora genética y su proyección social. Su labor contribuye a preservar un elemento identitario vinculado a la cultura campesina y al patrimonio inmaterial de Ibiza y Formentera.

Juan Bautista Costa Juan

Capitán de la marina mercante, autor de manuales de referencia e impulsor de la formación náutica en Formentera, ha dedicado su vida a dignificar el conocimiento marítimo y a formar a generaciones de profesionales del mar. Su trayectoria combina excelencia técnica, vocación pedagógica y compromiso con el patrimonio marítimo balear.

Federación de Fútbol de las Illes Balears (100 años)

Institución centenaria que ha vertebrado el fútbol en todas las islas, promoviendo el deporte base, la formación y la transmisión de valores como el esfuerzo, el respeto y el juego limpio. Su labor ha sido fundamental para la cohesión social y la proyección del fútbol balear en el ámbito estatal.

Laura Pons Olives

Actriz menorquina con una trayectoria artística sólida y versátil, ha contribuido al enriquecimiento de las artes escénicas con interpretaciones de gran calidad y compromiso creativo. Además, ha tenido un papel relevante en la formación de nuevos talentos y en la proyección de la cultura menorquina y balear más allá del ámbito insular.

Esperança Cladera Gil

Atleta de élite con una progresión deportiva destacada, ha representado a las Illes Balears en competiciones internacionales de alto nivel. Su trayectoria combina talento, disciplina y esfuerzo, y la convierte en un referente inspirador para jóvenes deportistas de nuestro territorio.

Maria Teresa Llull Martí

Al frente de la Fundación Respiralia, ha liderado con constancia y sensibilidad la mejora de la atención y el apoyo a las personas con fibrosis quística. Su dedicación altruista ha contribuido decisivamente a visibilizar la enfermedad, impulsar programas de apoyo integral y fortalecer la red de atención a pacientes y familias.

Miquel Bordoy

Fundador y principal impulsor del grupo Trablisa, es una figura clave del desarrollo económico y empresarial de las Illes Balears. Su trayectoria de emprendimiento arraigado al territorio ha dado lugar a un grupo de referencia que genera empleo estable y de calidad, con un firme compromiso con el archipiélago. Su legado empresarial, consolidado con una apuesta por la profesionalización, la innovación y la responsabilidad social, ha contribuido de forma decisiva al fortalecimiento del tejido productivo y al progreso colectivo de las Illes Balears.