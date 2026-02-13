Intervienen en Son Sant Joan un lote de sangría que se vendía como mallorquina sin serlo

La Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local ha intervenido en el aeropuerto de Palma un lote de sangría que se comercializaba con la denominación 'Mallorca' cuando había sido elaborada y envasada por una empresa de otra comunidad autónoma, por fraude al consumidor.

El lote intervenido lo forman 118 botellas de diferentes formatos —75 cl, 25 cl y 4 cl— que, previsiblemente, estaban destinadas a la venta en el ámbito aeroportuario, ha informado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Infracción grave

Al tratarse de un producto elaborado y envasado fuera de Mallorca que utiliza la denominación de la isla en su presentación comercial, los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave en materia de calidad agroalimentaria. La sanción mínima prevista es de 3.001 euros, sin perjuicio de lo que determine la tramitación del expediente correspondiente.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha defendido la importancia de evitar la competencia desleal frente a los productores locales y el fraude al consumidor.

Ha advertido de que "la utilización del nombre de Mallorca en productos elaborados fuera de la isla perjudica directamente a los productores que cumplen con la normativa y trabajan para mantener los estándares de calidad asociados a la isla".

Proteger a los productores locales

El director general ha incidido especialmente en el contexto en el que se ha producido la intervención porque, en este caso, el consumidor potencial de este producto es el visitante, "el turista que quiere llevarse un producto local a su lugar de origen y confía en que lo que compra es realmente representativo de Mallorca".

Esta actuación se enmarca en las labores de inspección y control que desarrolla la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, que tiene entre sus funciones principales la vigilancia de los nombres protegidos, las razas autóctonas y del origen de los productos agroalimentarios que se comercializan en Baleares.

Noticias relacionadas

El objetivo de estas actuaciones es proteger a los productores locales frente a prácticas de competencia desleal que pueden perjudicar gravemente la imagen y el valor añadido de los productos vinculados al territorio; y al mismo tiempo garantizar al consumidor una información veraz, clara y ajustada a la realidad sobre el origen de los productos que adquiere.