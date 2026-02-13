Intervienen en Son Sant Joan un lote de sangría que se vendía como mallorquina sin serlo
EFE
La Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local ha intervenido en el aeropuerto de Palma un lote de sangría que se comercializaba con la denominación 'Mallorca' cuando había sido elaborada y envasada por una empresa de otra comunidad autónoma, por fraude al consumidor.
El lote intervenido lo forman 118 botellas de diferentes formatos —75 cl, 25 cl y 4 cl— que, previsiblemente, estaban destinadas a la venta en el ámbito aeroportuario, ha informado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.
Infracción grave
Al tratarse de un producto elaborado y envasado fuera de Mallorca que utiliza la denominación de la isla en su presentación comercial, los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave en materia de calidad agroalimentaria. La sanción mínima prevista es de 3.001 euros, sin perjuicio de lo que determine la tramitación del expediente correspondiente.
El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha defendido la importancia de evitar la competencia desleal frente a los productores locales y el fraude al consumidor.
Ha advertido de que "la utilización del nombre de Mallorca en productos elaborados fuera de la isla perjudica directamente a los productores que cumplen con la normativa y trabajan para mantener los estándares de calidad asociados a la isla".
Proteger a los productores locales
El director general ha incidido especialmente en el contexto en el que se ha producido la intervención porque, en este caso, el consumidor potencial de este producto es el visitante, "el turista que quiere llevarse un producto local a su lugar de origen y confía en que lo que compra es realmente representativo de Mallorca".
Esta actuación se enmarca en las labores de inspección y control que desarrolla la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, que tiene entre sus funciones principales la vigilancia de los nombres protegidos, las razas autóctonas y del origen de los productos agroalimentarios que se comercializan en Baleares.
El objetivo de estas actuaciones es proteger a los productores locales frente a prácticas de competencia desleal que pueden perjudicar gravemente la imagen y el valor añadido de los productos vinculados al territorio; y al mismo tiempo garantizar al consumidor una información veraz, clara y ajustada a la realidad sobre el origen de los productos que adquiere.
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»