El Consell de Mallorca iniciará en abril la licitación para reemplazar todos los puentes peatonales de la Vía de Cintura en Palma

El departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca pondrá en marcha este año un ambicioso plan para renovar varias infraestructuras peatonales clave en Palma. La institución insular reemplazará tres puentes que cruzan la Vía de Cintura y una pasarela situada sobre la autopista del aeropuerto que conecta Can Pastilla con el polígono de Son Oms. La licitación del proyecto arrancará previsiblemente el próximo mes de abril, con el objetivo de que los trabajos comiencen en los meses siguientes. El presupuesto global asciende a unos 3,5 millones de euros.

La actuación responde a la necesidad de modernizar infraestructuras con más de cuarenta años de antigüedad que, según los técnicos, han quedado obsoletas y presentan problemas de accesibilidad y seguridad. Las actuales rampas, con pendientes del 15%, superan ampliamente el máximo del 6% que establece la normativa vigente, lo que dificulta el tránsito de personas mayores o con movilidad reducida.

El plan contempla la sustitución de los tres puentes peatonales que permiten cruzar la Vía de Cintura. Uno de ellos es el que conectaba el barrio de Nou Llevant con el polígono donde se ubican Ikea y el parque de Bomberos, derribado a finales de 2024 tras el impacto de un camión durante unas obras de reasfaltado. Mientras se ejecuta la nueva estructura, el Consell instalará en ese punto una pasarela provisional para restablecer la conexión peatonal. Los trabajos se llevarán a cabo tratando de afectar lo más mínimo al tráfico.

Carreteres de Mallorca

Las otras dos pasarelas que se renovarán son la que enlaza la calle Eusebi Estada -entre Son Oliva y el polígono de Son Castelló y el recinto de Son Fusteret- y la que comunica el barrio de Son Ferragut con el hipódromo de Son Pardo y su entorno. A estas actuaciones se suma la sustitución de la pasarela situada sobre la autopista del aeropuerto que conecta Can Pastilla con el polígono de Son Oms, otra infraestructura que el Consell considera prioritaria por su elevado uso y antigüedad.

Desde el área de Movilidad e Infraestructuras subrayaron hace unos meses que las nuevas estructuras metálicas estarán adaptadas a la normativa vigente, permitirán el paso tanto de peatones como de vehículos no motorizados y mejorarán la seguridad y la eficiencia de los desplazamientos a pie. Además, al tratarse de intervenciones que no requieren expropiaciones ni evaluaciones de impacto ambiental, el calendario previsto apunta a que las nuevas pasarelas puedan estar en servicio a lo largo de los próximos meses.