Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jaime Anglada Medalla de OroHomenaje Asesinado ETAMapa Sexo Espacios PúblicosRecorrido Sa Rua de Palma
instagramlinkedin

Celebra el Carnaval con Diario de Mallorca y ahorra un 50% en tu suscripción anual

Aprovecha esta nueva oferta y suscríbete por solo 25 euros al año

Aprovecha esta oferta flash y ahorra un 50% en tu suscripción a Diario de Mallorca.

Aprovecha esta oferta flash y ahorra un 50% en tu suscripción a Diario de Mallorca. / .

Redacción Especiales

Palma

Si quieres estar informado de lo que ocurre en Mallorca, España y el mundo, en Diario de Mallorca encontrarás todo lo que necesitas para estar al día. No dejes escapar la oferta flash de Carnaval que lanza Diario de Mallorca y realiza una suscrpción anual con un descuento del 50%. Así, por solo 25 euros el primer año, tendrás acceso ilimitado a todos las noticias, los reportajes y artículos de opinión, además del contenido multimedia con galerías de fotos, gráficos y vídeos. Recibe la newsletter exclusiva del suscriptor con una selección de nuestros mejores contenidos. Disfruta, además, de nuevos pasatiempos, de una APP más premium y de las ventajas del Club del Suscriptor con descuentos y sorteos.

Si lo prefieres, podrás realizar una suscripción a nuestra edición digital impresa, también con un 50% de descuento. Por 85 euros al año esta modalidad te permite acceder a la versión digital del periódico diario además de todos nuestros suplementos y el contenido web. No pierdas la oportunidad de ser suscriptor de Diario de Mallorca a un precio incríble. Esta promoción estará activa hasta el lunes 16 de febrero de 2026 por la tarde.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de MallorcaAdemás, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

Noticias relacionadas

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?

  • Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo. 
  • Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
  • Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
  • Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
  • Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
  • ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
  3. La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
  4. El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
  5. Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
  6. Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
  7. Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
  8. Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»

Celebra el Carnaval con Diario de Mallorca y ahorra un 50% en tu suscripción anual

Celebra el Carnaval con Diario de Mallorca y ahorra un 50% en tu suscripción anual

Una pasajera del avión de Eurowings que tuvo que abortar su aterrizaje en Mallorca: “La gente gritaba de pánico”

Jaime Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

Jaime Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

El Rey homenajea a Tomás y Valiente, asesinado por ETA, cuya hija es profesora de derecho de la UIB

El Rey homenajea a Tomás y Valiente, asesinado por ETA, cuya hija es profesora de derecho de la UIB

Los sindicatos de la concertada estallan contra Educación y amenazan con movilizaciones

Los sindicatos de la concertada estallan contra Educación y amenazan con movilizaciones

Més plantea una modificación legislativa para incrementar el salario mínimo interprofesional en Baleares

Més plantea una modificación legislativa para incrementar el salario mínimo interprofesional en Baleares

SIAU tilda de "comedia" el plante sindical por las oposiciones docentes y denuncia un "teatro" pactado en Educación

SIAU tilda de "comedia" el plante sindical por las oposiciones docentes y denuncia un "teatro" pactado en Educación

Mallorca sumará 137 nuevas plazas de acceso a viviendas para personas con discapacidad este año

Mallorca sumará 137 nuevas plazas de acceso a viviendas para personas con discapacidad este año
Tracking Pixel Contents