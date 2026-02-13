CCOO alerta de un nuevo "colapso" de las urgencias de Son Espases con más de 70 pacientes pendientes de ingreso
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Baleares ha alertado de una nueva situación de "colapso" que se está viviendo en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Son Espases, donde en las últimas horas se han contabilizado más de 70 pacientes pendientes de ingreso en planta.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, esta situación está generando un "importante bloqueo asistencial", con pacientes que permanecen durante horas en el área de Urgencias a la espera de una cama hospitalaria.
Eso, ha apuntado CCOO, repercute directamente en la calidad de la atención y en las condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para los profesionales.
La organización sindical ha considerado "inaceptable" que el hospital mantenga recursos sin activar mientras el servicio permanece masificado. "No se puede normalizar que haya decenas de pacientes esperando ingreso cuando existen camas que deberían habilitarse de forma inmediata", ha señalado.
Asimismo, ha advertido de que esta situación está provocando una "sobrecarga extrema" en todas las categorías profesionales --enfermería, personal médico, TCAE, celadores, administrativos y personal no sanitario-- que trabajan "bajo una presión asistencial constante" y en condiciones "cada vez más difíciles".
Desde CCOO han exigido a la gerencia de Son Espases la apertura de las camas necesarias para aliviar la presión en las urgencias, un refuerzo inmediato de personal y la adopción de medidas estructurales que eviten que este tipo de "colapsos" se repitan de forma periódica.
El sindicato no descarta impulsar nuevas acciones si no se adoptan soluciones que garanticen una atención digna y segura para los pacientes y unas condiciones laborales adecuadas para los profesionales.
