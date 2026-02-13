Temporal Marítimo
Baleària cancela rutas en Mallorca por la borrasca Oriana
El puerto de Alcúdia es el más afectado con varios trayectos suspendidos por el temporal marítimo del fin de semana
La borrasca Oriana marca el tiempo este fin de semana en Mallorca con rachas de viento que pueden alcanzar los 100 km/h. Puertos como el de Palma y el de Alcúdia serán los más afectados porque este periodo de inestabilidad traerá temporal marítimo, vientos muy fuertes y chubascos localmente intensos acompañados de tormenta y posible granizo pequeño, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ante esta situación, Baleària cancela rutas.
"Por causas meteorológicas adversas, se modifican los siguientes servicios", así Baleària anuncia qué trayectos suspende. Este viernes y sábado cancela la ruta Palma-Ibiza-Dénia en ambos sentidos a bordo del fast ferry 'Eleanor Roosevelt'.
Alcúdia, el municipio más afectado
Alcúdia es el municipio más afectado por estas cancelaciones. Hasta seis trayectos sean suspendidos como consecuencia de la borrasca Oriana.
El primero es el Alcúdia-Ciutadella, a bordo del fast ferry 'Ramon Llull', que debía partir este sábado a las 08:30 horas desde el municipio mallorquín y regresar a las 19 horas.
El trayecto que unía Ciutadella-Alcúdia-Barcelona a bordo del fast ferry 'Cecilia Payne' también ha quedado suspendido tanto el sábado como el domingo.
El domingo también hay rutas canceladas. El trayecto Alcúdia-Ciutadella, que parte a las 08:30 horas a bordo del fast ferry 'Ramon Llull' y regresa a las 16 horas, ha quedado suspendido.
Suscríbete para seguir leyendo
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»