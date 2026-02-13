Baleària cancela rutas en Mallorca por la borrasca Oriana

La borrasca Oriana marca el tiempo este fin de semana en Mallorca con rachas de viento que pueden alcanzar los 100 km/h. Puertos como el de Palma y el de Alcúdia serán los más afectados porque este periodo de inestabilidad traerá temporal marítimo, vientos muy fuertes y chubascos localmente intensos acompañados de tormenta y posible granizo pequeño, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ante esta situación, Baleària cancela rutas.

"Por causas meteorológicas adversas, se modifican los siguientes servicios", así Baleària anuncia qué trayectos suspende. Este viernes y sábado cancela la ruta Palma-Ibiza-Dénia en ambos sentidos a bordo del fast ferry 'Eleanor Roosevelt'.

Alcúdia, el municipio más afectado

Alcúdia es el municipio más afectado por estas cancelaciones. Hasta seis trayectos sean suspendidos como consecuencia de la borrasca Oriana.

El primero es el Alcúdia-Ciutadella, a bordo del fast ferry 'Ramon Llull', que debía partir este sábado a las 08:30 horas desde el municipio mallorquín y regresar a las 19 horas.

El trayecto que unía Ciutadella-Alcúdia-Barcelona a bordo del fast ferry 'Cecilia Payne' también ha quedado suspendido tanto el sábado como el domingo.

El domingo también hay rutas canceladas. El trayecto Alcúdia-Ciutadella, que parte a las 08:30 horas a bordo del fast ferry 'Ramon Llull' y regresa a las 16 horas, ha quedado suspendido.