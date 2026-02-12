Más visibilidad para el catalán en redes: Més per Mallorca saca adelante en el Consell una moción para apoyar a los creadores de contenido

El Consell de Mallorca ha dado un paso decidido para reforzar la presencia del catalán en el entorno digital. Una moción de MÉS per Mallorca, apoyada en el pleno de este jueves por PSIB y El PI, y con un respaldo parcial del PP -que se ha abestenido en dos de los cinco puntos, incluido el relativo a los premios para creadores-, ha salido adelante, mientras Vox ha votado en contra. La iniciativa busca que los creadores que utilizan la lengua propia tengan más visibilidad y apoyo institucional en redes sociales.

Durante el debate, el portavoz adjunto de MÉS, Joan Llodrà, ha subrayado la importancia de visibilizar los contenidos en catalán y ha advertido que "el futuro de la lengua también se juega en las redes sociales". Llodrà ha defendido que la presencia institucional puede ayudar a vencer la percepción de que lo que se produce en Mallorca tiene menor valor y a contrarrestar la influencia de los algoritmos de las grandes plataformas digitales.

Antoni Salas, líder de El PI, ha coincidido en la necesidad de atraer a los jóvenes a través de contenidos digitales atractivos y ha defendido un apoyo "incondicional" a los creadores para garantizar la supervivencia de la lengua. Por su parte, Gabriel Alomar, conseller del PSIB, ha recordado que la normalización del catalán está recogida en el Estatut d'Autonomia y ha destacado que los contenidos de los creadores "demuestran que es una lengua viva", aunque ha criticado la minorización del catalán por políticas insulares que considera insuficientes.

En su intervención, Antònia Maria Portell, del PP, ha reconocido la relevancia de la moción y ha apuntado que el papel de los creadores en la difusión cultural y lingüística es indiscutible. Sin embargo, ha explicado que la abstención de su grupo en ciertos puntos, como la propuesta de premios, responde a la necesidad de una mayor concreción de las medidas, y no a un desacuerdo con el objetivo general.

David Gil, conseller de Vox, ha sido el único en posicionarse en contra de la iniciativa, argumentando que la moción supondría un uso ideológico de fondos públicos y una imposición sobre la lengua a la que deben expresarse los creadores, más allá del talento individual.

La moción aprobada contempla la incorporación de creadores de contenido en catalán a campañas institucionales, el uso de espacios y equipamientos culturales para la producción audiovisual, líneas de ayuda específicas para contenidos digitales y la promoción del talento local mediante premios, concursos y proyección exterior en eventos del sector. También se prevé establecer colaboraciones con plataformas digitales para mejorar la visibilidad del catalán.

MÉS per Mallorca ha celebrado la aprobación de la iniciativa, destacando que "Mallorca cuenta con un tejido creciente de creadores jóvenes que hacen del catalán una lengua moderna, atractiva y plenamente funcional en el mundo digital".