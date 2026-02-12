Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIDEO | El aterrizaje frustrado de un avión de Eurowings en el aeropuerto de Palma

La borrasca Nils ha causado problemas en los aeropuertos y comunicaciones marítimas de las islas

DM

Redacción Digital

Palma

El viento asociado a la borrasca Nils, que este jueves ha afectado a Baleares, ha provocado numerosos problemas en los aeropuertos de las islas.

En el caso del aeródromo de Palma se han producido tres cancelaciones y dos desvíos. Además, varios aviones han tenido que afrontado dificultades durante las maniobras de aterrizaje y despegue.

Este ha sido el caso de un avión de la compañía Eurowings, cuyo intento de aterrizaje ha sido grabado desde la terminal B de vuelos interislas. El aparato se ha visto obligado a abortar la maniobra debido a las fuertes rachas de viento, que han provocado un intenso balanceo del avión cuando estaba a punto de tocar tierra.

De Nils a Oriana

Además de retrasos y cancelaciones en los aeropuertos, el viento también ha afectado a las comunicaciones marítimas interislas.

La Aemet ha advertido que tras esta borrasca Nils llega otra, llamada Oriana, que será la decimoquinta del otoño y la novena del año, y se empezará a sentir en las islas a partir de este viernes.

