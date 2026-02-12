Vera impone el adelanto de las oposiciones a mayo frente al malestar de los sindicatos

La tensión entre la Conselleria de Educación y Universidades y los representantes de los docentes ha saltado por los aires este jueves. Lo que debía ser la reunión definitiva para consensuar el calendario de las oposiciones docentes de 2026 ha terminado en un sonoro desplante. La mayoría de los sindicatos —STEI, ANPE, UGT y UOB— han abandonado la Mesa Sectorial negándose a participar en una votación que han calificado de "ilegítima" y carente de planificación. Apenas unos minutos después de este abandono masivo, el departamento que dirige Antoni Vera ha emitido una nota de prensa oficializando su propuesta inicial: las pruebas se celebrarán definitivamente los días 9 y 10 de mayo.

El conflicto se ha cocinado a fuego lento desde que el pasado 20 de enero Vera anunciara su intención de romper con la tradición de los exámenes de junio para trasladarlos a mayo. Tras el malestar inicial de los sindicatos, la Conselleria lanzó un órdago el pasado lunes ofreciendo elegir entre mayo u octubre. Sin embargo, este jueves la situación se ha vuelto insostenible. Los representantes sindicales han criticado no solo el fondo de la medida, sino también la ausencia del máximo responsable político en un momento tan importante.

Uno de los puntos que tampoco ha gustado a las centrales sindicales ha sido la agenda del conseller. Mientras en Palma los representantes de los docentes se levantaban de la mesa de negociación, Antoni Vera se encontraba en Londres cumpliendo con una agenda institucional que se ha extendidoen varias citas. Este jueves, Vera se ha reunido con el director del Instituto Cervantes de Londres, Víctor Ugarte, una cita que ha coincidido en el tiempo con el naufragio de la Mesa Sectorial.En su lugar, ha acudido a la re unión la directora general de Personal Docente, Joana Maria Cabrer, quien ha tenido que lidiar con un bloque sindical muy crítico con las formas de la administración.

Previamente, el conseller también mantuvo un encuentro con el consejero de Educación en el Reino Unido e Irlanda, Fernando Bartolomé Usieto, con el objetivo de aumentar el número de auxiliares de conversación en las islas y proponer un convenio para que alumnos de Magisterio y del Máster de Formación del Profesorado de Baleares puedan realizar prácticas en centros ingleses. Esta ausencia física en una jornada marcada en rojo por el sector educativo ha sido interpretada por los sindicatos como una falta de sensibilidad. "El conseller no estaba y pensamos que su presencia era necesaria porque es una cuestión muy importante", lamentan desde UOB, criticando que se haya tomado una decisión de tal calado "de manera unilateral" y con el responsable de la cartera a kilómetros de distancia.

Plante ante la "patata caliente" de la Conselleria

Para las organizaciones sindicales, la propuesta de Educación era una encerrona logística y política. "Nos hemos levantado de la mesa sin votar porque no estábamos conformes en que se nos haya planteado este cambio de fechas con tanta premura y sin planificación", explican desde UGT-Ensenyament. Según el sindicato, la administración intentó "pasar la patata caliente" a los representantes de los trabajadores para que eligieran entre dos opciones que consideran perjudiciales, en lugar de "asumir la responsabilidad de una decisión que altera profundamente los planes de estudio y la vida de los aspirantes".

Desde el STEI, la sensación es de una profunda irregularidad. "El proceso ha sido completamente irregular", critican desde el sindicato, subrayando que el cambio de calendario impacta de lleno en el tramo final del curso escolar. La mayoría de los sindicatos recalcan que, si bien realizaron consultas internas a sus afiliados, los resultados no avalaban el adelanto a mayo por la "improvisación" que conlleva, ni el retraso a octubre, sino que reclamaban mantener el calendario habitual de junio para este año y debatir cambios con calma para futuras convocatorias.

Colapso administrativo como justificación

Pese al rechazo frontal de los sindicatos y al vacío en la Mesa Sectorial, la Conselleria se mantiene firme en su argumento logístico. El departamento de Educación ha insistido estos días en que el adelanto a mayo es la única vía para evitar el "caos" vivido el verano pasado, cuando la acumulación de trámites en agosto dejó cerca de 1.200 sustituciones pendientes por tramitar. El objetivo es finalizar los exámenes a finales de junio para que el mes de julio se dedique exclusivamente a las adjudicaciones de plazas.

Desde la Conselleria de Educación han justificado la celeridad de la medida al asegurar que el departamento "no puede tardar más" en lanzar la convocatoria y que ya tienen "todo el calendario listo" para la cita de mayo. Según explican, aunque las consultas sindicales entre los afiliados sugerían una preferencia por retrasar las pruebas a octubre, los sindicatos "no han querido votar hoy", lo que ha empujado a la administración a tomar una decisión. Educación defiende que mayo "es la mejor opción" para el funcionamiento interno del departamento y lamenta no haber alcanzado un consenso que, aseguran, era su objetivo inicial.

630 plazas

Con el calendario ya fijado por la vía de los hechos consumados, la convocatoria de 2026 ofrecerá un total de 630 plazas. El reparto territorial deja 393 plazas en Mallorca, 184 en Ibiza, 35 en Menorca y 18 en Formentera.