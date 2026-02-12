El vendaval de la borrasca Nils causa más de un centenar de incidentes en Baleares
Mallorca ha registrado la inmensa mayoría de actuaciones por caída de árboles, y de objetos derribados por el viento
La llegada del temporal Nils y su vendaval asociado ha causado más de un centenar de incidentes desde la medianoche hasta las diez de esta mañana en Baleares. Emergencias ha contabilizado 109 incidencias en las islas. Mallorca ha sido la más afectada con 88 actuaciones. A mucha distancia en Ibiza se ha contabilizado una docena, ocho en Menorca y una en Formentera. La mayoría de estas intervenciones han estado relacionadas con la caída de árboles y ramas a la vía pública y la de numerosos objetos y desprendimientos de fachadas arrastrados por la fuerza del viento.
Así, de las intervenciones de Bomberos un total de 25 han estado relacionadas con riesgo de desprendimiento., 22 de un desprendimiento efectivo de un elemento urbano, una veintena por caída de árboles a la calzada, 16 por la presencia de un obstáculo en la carretera y 15 por derribo de árboles y ramas en otros puntos.
Bombers de Palma han realizado numerosas salidas durante la pasada noche y prosiguen esta mañana relacionadas con el vendaval asociado a la tormenta Nils. La mayoría ha estado relacionada con la caída de objetos derribados por el viento. Las actuaciones se han repartido por las calles Victoria 2, Nord 140, en el número 122 de la calle Aragón, en el número 4 de la calle Lluc de Constança, en la calle Aumallutx, en el número 14 de la calle Manacor, en la Porta de Sant Antoni, Patronato Obrero, Mare de Deu de Monserrat y Siquier.
Desprendimientos de un balcón
En concreto, Bombers de Palma han retirado un cartel de Mediamarkt en Ocimax derribado por el viento, también se ha producido la caída de cascotes desde una altura de seis metros en la calle Cardenal Rossell, persianas arrancadas en la calle Bernat Amer o desprendimiento de adoquines enfrente del Colegio Lluís Vives.
Los bomberos también han tenido que intervenir al provocar las fuertes rachas de viento caída de cables, que impedían la circulación de vehículos. En otros casos han quedado colgando de un poste. Asimismo una malla azul ha quedado enganchada de un tercer piso o se han desprendidos trozos de un balcón en el número 122 de la calle Aragón.
