La UIB cancela actividades en el exterior del campus y las sedes universitarias
La UIB ha lanzado un mensaje pidiendo precaución a la comunidad universitaria
EFE
La Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha suspendido las actividades en el exterior, tanto en el campus de Palma como en las demás sedes universitarias de todas las islas, por el aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento.
La UIB ha lanzado un mensaje pidiendo precaución a la comunidad universitaria ante el fuerte viento.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso naranja por mala mar en todo Baleares y también por viento fuerte del oeste y noroeste en el interior y el norte de Mallorca y en Menorca, con rachas máximas de 90 km/h, que en cumbres y cabos podrían superar los 130 km/h.
Aviso naranja
El aviso naranja por fenómenos costeros afecta a todo el archipiélago, por ese viento de componente oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con ola individual máxima de 6 a 8 m.
Además el aviso es amarillo por el viento en el resto del archipiélago, porque las rachas máximas serán de 70 a 80 kilómetros por hora.
