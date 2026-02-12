Los trabajadores de SFM se emplazan a una última reunión antes de convocar la huelga en los trenes de Mallorca

Los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) se emplazan a una última reunión con la empresa el próximo día 19 antes de convocar la huelga en los trenes de Mallorca. Así lo ha expresado esta mañana el presidente del comité, Ricardo Mas, a la salida del encuentro mantenido este jueves con responsables de SFM.

Una cita de la cual han vuelto a salir "decepcionados" al no concretarse ninguna de las peticiones lanzadas por parte de los trabajadores, según asegura Mas. "Salimos bastante decepcionados porque no entendemos que no haya ningún compromiso en concreto, todo se estudiará y son plazos a la larga. Nuestra primera reacción era la de levantarnos e ir a poner un calendario de paros porque esto es darle patadas hacia adelante en todos los temas. Al final la gerencia nos ha pedido ese plazo del día 19 para que externalizemos todas nuestras dudas y a ver si pueden concretar un poco más", detalla el presidente del comité.

Comisión de seguridad

Uno de los puntos donde los trabajadores insisten para no llegar a la huelga es creación de la comisión de seguridad. Asimismo, destacan la necesidad de "hacer mejor las pequeñas cosas del día a día" así como "hacer el seguimiento a todos los incidentes y darles solución cuanto antes mejor".

El presidente del comité insiste en que la reunión del día 19 será clave para conocer si se concretan las peticiones de los trabajadores. "Lo que ha pasado en la Península nos vemos reflejados y cuando hemos preguntado por cómo podíamos mejorar los protocolos resulta que estamos en pañales en la mayoría de ellos. Todo está por hacerse, hay que buscar soluciones y ver sí el día 19 se puede poner más concreto todos los asuntos", destaca Mas.

SFM

Por su parte, el gerente de SFM, José Ramón Orta, asegura que esta semana "los técnicos han analizado los 48 puntos que presentó el comité de empresa y el comité tiene que analizar la contestación que han planteado los técnicos". Cabe recordar que los trabajadores remitieron una carta al conseller de Movilidad, José Luis Mateo, acompañada de un dossier de incidencias en el que denuncian el deterioro de la red ferroviaria y advierten de que la situación real del servicio dista de la imagen que, según sostienen, se está ofreciendo públicamente.

De esta forma, Orta insiste en que el comité tiene que estudiar las propuestas de los técnicos así como SFM también analizará aquellas cuestiones donde los trabajadores planteen dudas u objeciones al respecto. Así, el gerente de SFM insiste en que "la seguridad es la principal acción en materia de ferrocarril", un hecho que se puede acreditar "con las inversiones planteadas".