Recaudar fondos para los pacientes de ELA a través del deporte: «Es un proyecto que nace del dolor, pero es una oda a la vida»

"Si os dijeran que en un año y medio no podéis caminar, ¿qué haríais?". Con esta pregunta arranca Reto 57, un proyecto solidario impulsado por Tiffany Blackman y presentado este jueves en Palma con un objetivo claro: recaudar fondos para apoyar a las familias afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)..

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la pérdida progresiva de la función muscular y que, en el 90% de los casos, aparece sin antecedentes familiares. A día de hoy no tiene cura y es mortal.

El origen de Reto 57 es profundamente personal. Hace 13 años, Tiffany perdió a su hermana Meredith a causa de esta enfermedad. "La propuesta nace de un corazón roto", ha explicado emocionada. "Prometí que si yo llegaba a su edad y podía caminar, correría una maratón para recaudar fondos destinados a la ELA", asegura.

Reto 57 se presenta como un proyecto colectivo que busca "crear esperanza en movimiento". El primer objetivo que se marca Tiffany Blackman es participar el 21 de febrero, junto a varios allegados suyos, en la Megamarsch de Alcúdia. No será el único acto en el que participe, pues su idea es correr en la Maratón de Palma prevista para el próximo 18 de octubre, donde será acompañada por personas diagnosticadas de ELA que irán en triciclo

La iniciativa, que se ha convertido busca movilizar a la sociedad a través de distintos eventos solidarios —desde actividades deportivas hasta encuentros culturales— con el fin de recaudar fondos para la asociación ELA Balears. "Corro por mi hermana Meredith. Por ella y por todos los que padecen de una forma u otra esta enfermedad", ha afirmado Blackman.

"Esto nace del dolor, pero es una oda a la vida. Si nos veis con la camiseta del Team 57, parad para animarnos", ha sentenciado.

Por su parte, la presidenta de ELA Balears, Cati Rigo Mulet, ha explicado que en 2025 la entidad ha atendido a 91 personas, lo que estiman que representa cerca del 90% de los casos en Baleares, aunque ha reconocido que todavía falta un censo oficial. "Nuestro objetivo principal es acompañar a las personas afectadas y a sus familias. Es una enfermedad muy solitaria y el acompañamiento es fundamental", ha señalado.

También ha intervenido Maria Rosselló, familiar de un afectado que falleció el 1 de enero del pasado año: "Sin la organización me habría sentido perdida. Siempre estaré vinculada a la asociación, tanto sentimentalmente como ayudando".