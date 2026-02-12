Radar meteorológico | Sigue la evolución de la borrasca Nils en Mallorca

La borrasca Nils sacude Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la isla en alerta naranja por mala mar y también por viento fuerte del oeste y noroeste en el interior y el norte de Mallorca y en Menorca, con rachas máximas de 90 km/h, que en cumbres y cabos podrían superar los 130 km/h.

El aviso naranja por fenómenos costeros afecta a todo el archipiélago, por ese viento de componente oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con ola individual máxima de 6 a 8 metros.

Rachas de más de 150 kilómetros por hora

La borrasca Nils ha dejado ya rachas máximas de 150 kilómetros por hora en la Serra d'Alfàbia mallorquina (Bunyola) esta madrugada, y 102 km/h en Cabrera.

Además de esas rachas significativas, todas por encima de los 100 km/h, el centro territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado otros registros de las 6 últimas horas (hasta las 9 horas) de 91 km/h en Binissalem, 87 km/h en el Dique del Oeste de Palma y 86 km/h en el Faro de Capdepera y en Calvià.

Temperaturas de más de 20 grados

El pronóstico para este jueves es de cielo poco nuboso en Mallorca, tendiendo a cubierto por la noche, con temperaturas máximas de 17 a 20 grados.

El viento soplará fuerte o muy fuerte de componente oeste con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 130 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo por la noche a entre flojo y moderado.