Radar meteorológico | Sigue la evolución de la borrasca Nils en Mallorca
La borrasca Nils está dejando intensas rachas de viento en toda la isla
EFE
La borrasca Nils sacude Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la isla en alerta naranja por mala mar y también por viento fuerte del oeste y noroeste en el interior y el norte de Mallorca y en Menorca, con rachas máximas de 90 km/h, que en cumbres y cabos podrían superar los 130 km/h.
El aviso naranja por fenómenos costeros afecta a todo el archipiélago, por ese viento de componente oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con ola individual máxima de 6 a 8 metros.
Rachas de más de 150 kilómetros por hora
La borrasca Nils ha dejado ya rachas máximas de 150 kilómetros por hora en la Serra d'Alfàbia mallorquina (Bunyola) esta madrugada, y 102 km/h en Cabrera.
Además de esas rachas significativas, todas por encima de los 100 km/h, el centro territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado otros registros de las 6 últimas horas (hasta las 9 horas) de 91 km/h en Binissalem, 87 km/h en el Dique del Oeste de Palma y 86 km/h en el Faro de Capdepera y en Calvià.
Temperaturas de más de 20 grados
El pronóstico para este jueves es de cielo poco nuboso en Mallorca, tendiendo a cubierto por la noche, con temperaturas máximas de 17 a 20 grados.
El viento soplará fuerte o muy fuerte de componente oeste con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 130 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo por la noche a entre flojo y moderado.
