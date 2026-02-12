El PSIB vuelve a llevar ante Inspección el piso turístico ilegal de Palma que alquiló y que ya había denunciado en 2024 y 2025

El PSIB en el Consell de Mallorca ha presentado una nueva denuncia ante la Inspección Turística por el alquiler vacacional presuntamente ilegal de una vivienda situada en la calle Marquès de la Sènia, en Palma, un inmueble que ya había sido señalado por los socialistas en reiteradas ocasiones anteriores.

Esta nueva denuncia llega después de la rueda de prensa celebrada por el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, quien compareció en el propio inmueble para denunciar la persistencia de oferta turística irregular en la isla. Con el objetivo de demostrar que el piso seguía operando fuera de la normativa, los socialistas alquilaron el apartamento -anunciado por unos 160 euros la noche- y comprobaron que utilizaba el número de registro de otra vivienda para aparentar legalidad.

Según datos recopilados a partir de plataformas de análisis de Airbnb, la vivienda podría haber estado alquilada una media de 255 días al año, con unos ingresos estimados de cerca de 38.700 euros anuales de forma presuntamente irregular. El anuncio fue retirado de la plataforma el mismo día de la comparecencia pública, pese a que el departamento de Turismo del Consell había sido informado de su existencia meses antes.

Tras ese episodio, el Grupo Socialista ha formalizado una nueva denuncia y ha recordado que el mismo inmueble ya figuraba en un listado de actividades presuntamente ilegales remitido al Consell en octubre del año pasado, documentación que se sumaba a otra denuncia anterior presentada en mayo de 2024.

La consellera socialista Juana María Adrover ha subrayado que la situación evidencia falta de actuación administrativa. "Hace casi dos años que el Grupo Socialista estamos proporcionando información detallada de los alojamientos turísticos ilegales y solo recibimos excusas, datos inflados y ninguna acción definida", afirmó. En este sentido, insiste en que "ya les pasamos un listado con actividades presuntamente ilegales en el mes de octubre y el Consell de Mallorca no hizo nada".

Adrover sostiene que el caso del piso de Marquès de la Sènia no es aislado, sino que responde a una "dejación sistemática", y criticó que no se hayan aplicado medidas efectivas para frenar este tipo de actividad. "No se ha hecho ningún cierre cautelar, se dejan caducar las sanciones y ni siquiera se ponen en marcha las herramientas que el propio decreto de medidas urgentes del Govern les ha dado para perseguir las ilegalidades", ha señalado.