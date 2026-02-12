Prohens celebra que Defensa de marcha atrás al almacén de armas en Son Sant Joan

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha celebrado la rectificación por parte del Gobierno estatal respecto a sus planes de construir un almacén armamentístico en Son Sant Joan en Palma.

La dirigente autonómica ha recordado este jueves en sus redes sociales que ya entonces trasladó el pasado otoño a la ministra de Defensa que ni siquiera el Govern balear había sido informado de estos planes.

"Desde la absoluta comprensión de las necesidades de seguridad y recursos del Ejército del aire, es una buena noticia para todos la búsqueda de una alternativa", ha aseverado Prohens.

Al saltar la noticia, el pasado octubre el ejecutivo balear pidió al Gobierno central "más respeto" tras conocer "por sorpresa" y por la prensa que el Ministerio de Defensa tenía previsto construir un almacén de bombas y misiles en la base aérea de Son Sant Joan, en Palma.

Sobre esta cuestión, el coronel jefe de la base aérea de Son San Juan, Carlos de Montemayor, negó que el nuevo almacén de armas fuera peligroso, mientras que el PP pidió información y algunas formaciones como Més per Mallorca y Sumar se mostraron en contra de esta iniciativa.

El PSIB también lo celebra

El PSIB ha celebrado y aplaudido que el Ministerio de Defensa haya decidido desistir de ubicar un silo de misiles en la base aérea de Son Sant Joan.

Así lo ha indicado el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, al ser preguntado en rueda de prensa por esta información.

Pons ha sostenido que en el partido "no entendían" la "idoneidad" de ubicar esta infraestructura en este emplazamiento, por lo que ha valorado el "cambio de opinión de Defensa". "Mallorca y el aeropuerto de Palma no era el lugar para ubicar instalaciones de este tipo", ha alegado.