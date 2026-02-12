La población en Baleares se mantiene estable y baja ligeramente al inicio del año

La población de Baleares ha descendido un 0,07% al inicio del año y se mantiene estable en comparación con el trimestre anterior, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, la población balear a 1 de enero de 2026 se sitúa en algo más de 1,2 millones de habitantes, de los cuales 632.326 son mujeres y 627.219 son hombres.

En cuanto a la nacionalidad, 985.214 habitantes de Baleares tienen la nacionalidad española, mientras que 274.331 son extranjeros.

Datos nacionales

En términos generales, la población de España aumentó en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49,57 millones de habitantes.

