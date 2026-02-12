Piñero activa un ERE en Soltour en medio de la reestructuración del turopeador

Soltour, que forma parte de Piñero, ejecutará un expediente de regulación de empleo (ERE). El turoperador se lo ha notificado esta semana a la plantilla. Desde el grupo mallorquín se abstienen de brindar más información más allá de ligar el recorte de trabajadores a la reestructuración que está llevando dentro de esta división.

Fue a principios de esta semana, el lunes, cuando Soltour trasladó a sus empleados, alrededor de un centenar, sus intenciones. Aunque no se precisa el alcance del ajuste, podría afectar al menos a un tercio de la plantilla. Previsiblemente, será a finales de este febrero cuando arranque la negociación con los representantes de los trabajadores.

Este proceso se va a llevar a cabo cuando el turoperador ha cumplido su cincuenta aniversario, nació como una agencia de viajes y se convirtió en el germen del grupo hotelero que lidera en la actualidad Encarna Piñero.

Desde el pasado enero las riendas de Soltour las lleva Mateo Ramón, fue nombrado consejero delegado para ocupar la vacante desde que el pasado septiembre la compañía anunció que prescindía de Tomeu Bennasar.

"Total normalidad"

"En el marco de la nueva etapa de transformación que afronta la compañía —explican desde Piñero— Soltour ha comunicado con fecha del 9 de febrero su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo por causas objetivas, de conformidad con la legislación laboral vigente". La compañía añade que el ERE se llevará "bajo los principios de diálogo, responsabilidad y transparencia" y por ahora no facilita más información.

Desde Piñero se remarca que el recorte de plantilla no afecta a la operativa diaria: "Soltour mantiene su actividad y sus servicios con total normalidad, reafirmando su compromiso con la excelencia y el soporte a sus clientes".

El expediente de regulación de empleo es la patata caliente con la que le toca bregar a Ramón, que tras más de 36 años trabajando en el grupo fundado por Pablo Piñero —antes se desempeñó como director de Tecnología— ha asumido las riendas de touroperador en un momento en el que van a ajustar su estructura para adecuarla a las actuales circunstancias del sector turístico, según se informó con motivo de su nombramiento.

Mientras Bennasar tras su salida de Piñero, después de dirigir Soltour durante cuatro años, fue fichado por Ávoris Corporación Empresarial, del Grupo Barceló, como director general de producto dinámico y online.