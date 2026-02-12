Los pasajeros internacionales se desploman casi un 6 % en enero en el aeropuerto de Palma

El aeropuerto de Palma ha cerrado enero perdiendo pasajeros y también vuelos. La caída de viajeros es de un 3 %, con 882.638, un 3 % menos que hace un año, y en el tráfico internacional se desploma la llegada de pasajeros un 5,7 %, según informa este jueves Aena. Por las instalaciones aeroportuarias han pasado en total unos 27.300 menos viajeros.

Además, se han reducido los aterrizajes y despegues en Son Sant Joan un 1,9 %, se registraron 8.496 vuelos, son 167 menos que hace un año.

La radiografía que queda del primer mes de 2026 en Mallorca en tráfico aéreo dista de la de hace un año cuando todavía Son Sant Joan mostraba crecimiento en su actividad. En enero de 2025 se alcanzaron 909.975 pasajeros, con un incremento del 2,2 %, mientras que los vuelos ascendieron a 8.663, apenas 0,2 % más. La desacelaración en el tráfico aéreo también se refleja aún más este enero en los aeropuertos de Menorca e Ibiza.

También los aeropuertos de Menorca e Ibiza también dejan cifras negativas

La caída de viajeros en el aeropuerto mallorquín es más acuciante entre el tráfico internacional. Del total de pasajeros, 558.015 voló en conexiones nacionales, un 1,3 % menos, mientras que 324.554, lo hicieron con origen o destino internacional, cifra que representa una bajada del 5,7% respecto a enero de 2025.

En cuanto a los resultados globales en la red de aeropuertos de Aena en España también queda reflejada la desacelaración del tráfico aéreo, el mes pasado cerró con más de 20,3 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 2,6 % respecto al mismo mes de 2025 (entonces hubo un alza del 6,1 %). Y respecto al número de movimientos de aeronaves, se gestionaron 173.431 operaciones, un 0,6 % menos (frente al crecimiento del 5,2 % de entonces).

Resto del archipiélago

Por otro lado, en el aeropuerto de Ibiza la caída es todavía mayor, en total han descendido un 5,6 % los pasajeros, se alcanzaron 199.053, y los vuelos, 2.555, bajan un 4,5 %. Un total de 180.549 viajeros se movieron en conexiones nacionales, dato que implica un 6,8 % menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que 17.372 optaron por destinos internacionales, un 2,5 % más.

En Menorca, la bajada de pasajeros alcanza el 4,1 %, se registraron 82.872, y las operaciones, con 1.261, se reducen un 5,5 %. Los pasajeros nacionales han sumado un total de 80.459 y los internacionales, 1.974 usuarios.

Hay que recordar que las aerolíneas han echado el freno y ralentizando su dinamismo en la planificación de plazas para esta temporada de invierno: redujeron un 1,5 % los asientos previstos en Baleares con 9,9 millones de plazas programadas en los tres aeropuertos. En Son Sant Joan las compañías han previsto 7,5 millones de asientos un 1,4 % menos, de acuerdo a la programación que presentó el pasado octubre la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Centro de Control de Palma

Por otro lado, el Centro de Control de Palma registró 12.425 (-1,8%) vuelos el pasado enero, según datos de Enaire, siendo el único que dejó resultado negativo, pues el de Sevilla anotó 42.371 vuelos (+6,7); el de Barcelona, 69.280 (+2,6%), y el de Canarias, 37.709 (1,7%).

En total, el gestor estatal de navegación aérea gestionó 165.550 vuelos en enero un 3,3% más que en el mismo mes de 2025. Los sobrevuelos —no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español—fueron 42.500, el 6,3 % más que en el mismo mes del año anterior. Los vuelos internacionales (89.521) aumentaron un 3,7 %, y los nacionales (33.529) se redujeron un 1,5 %.

El incremento del tráfico aéreo en España en enero es 0,7 puntos porcentuales más que la media europea sobre el mismo mes de 2025 (que es del 2,6%).