Óscar Puente carga contra la gestión de los trenes en Mallorca: "¿Los usuarios corren peligro?"

El ministro de Transportes Óscar Puente cargó ayer en el Congreso de los Diputados contra la gestión de los trenes en Mallorca. En respuesta al diputado del PP por Baleares, José Vicente Marí Bosó, Puente hizo referencia a las denuncias de los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca vinculadas a falta de inversión, roturas y descarrilamientos en la red ferroviaria de la isla.

"Afirman que se ha recortado el gasto en mantenimiento y que se camufla hinchando los presupuestos mientras cae la ejecución real del gasto. Denuncian un descarrilamiento que no pudo ser provocado por una piedra del balasto como recogía la versión oficial. Lo que pasa siempre que ustedes sufren un accidente mientras gestionan, que hacen una versión oficial que nunca coincide con la realidad. Añaden que en ese punto concreto se presentan deficiencias conocidas desde hace meses como un hundimiento del carril y que a día de hoy se mantiene una limitación temporal de velocidad a 10 kilómetros por hora", detalló el ministro.

"Deformaciones de la vía"

El ministro también expresó que en el dossier elaborado por los trabajadores "hablan de deformaciones de la vía, dan cuenta de fallos reiterados en el sistema de comunicaciones y de falta de protocolos para el reporte de incidencias, reportando finalmente que en determinados trenes se les obliga a restringir la velocidad por motivos que nadie les explica".

Así, el representante del Gobierno Central finalizó su intervención lanzó varias preguntas a Marí Bosó. "¿Cree que el conseller de su partido hace bien su trabajo? ¿Cree que debe dimitir? ¿Piensa que los usuarios en mallorca corren peligro?", preguntó Puente en alusión al diputado del PP por Baleares.

Dossier trabajadores

Los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) remitieron una carta al conseller de Movilidad, José Luis Mateo, acompañada de un dossier de incidencias en el que denuncian el deterioro de la red ferroviaria y advierten de que la situación real del servicio dista de la imagen que, según sostienen, se está ofreciendo públicamente. El documento pretende ejemplificar que, pese a que se mantiene una negociación abierta entre la empresa y el comité de trabajadores, no se está informando a la ciudadanía de los problemas estructurales y de seguridad que, afirman, afectan a la infraestructura.

Noticias relacionadas

El dossier, elaborado para su difusión en prensa, recoge ocho grandes bloques de incidencias que abarcan desde la caída del gasto real en mantenimiento hasta fallos en los sistemas de comunicación y carencias de protocolos de actuación ante emergencias. Los trabajadores sostienen que existe una "deuda técnica" acumulada fruto de años sin un mantenimiento profundo de la vía.