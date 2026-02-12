De Nils a Oriana: la Aemet advierte de la llegada de una nueva borrasca que pondrá en alerta a Mallorca

Cuando Mallorca aún permanece bajo los efectos de la borrasca Nils, con avisos activos por viento y mala mar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la inminente llegada de una nueva borrasca atlántica. Oriana, que será la decimoquinta del otoño y la novena del año, se empezará a sentir en las islas a partir de este viernes, y podría dejar condiciones meteorológicas muy adversas, al menos hasta el sábado.

Rachas de viento, lluvia y temporal marítimo

Los modelos meteorológicos indican que Oriana traerá consigo rachas muy fuertes de viento, lluvias abundantes, temporal marítimo e incluso nevadas en cotas bajas en algunas zonas del país. En el caso de Mallorca, Aemet prevé que los fenómenos más probables sean el viento intenso y el empeoramiento del estado de la mar, especialmente en zonas costeras y puntos altos de la isla.

Aunque se espera que Nils comience a retirarse este mismo jueves, sus efectos todavía se dejan sentir en el archipiélago, donde persisten los avisos por fenómenos costeros y viento fuerte. La llegada de Oriana, apenas unas horas después, podría alargar esta situación de inestabilidad sin dar tregua.

De hecho, la Aemet señala que el viernes se esperan en Mallorca cielos cubiertos y lluvias, que podrían ir acompañadas de tormentas y granizo pequeño, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas seguirán bajando, y el viento volverá a ganar fuerza, esta vez del oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h en la Serra de Tramuntana y los 100 km/h en zonas de cumbre. Por ello, se ha activado ya el aviso amarillo en la sierra por viento fuerte y en la costa por fenómenos adversos.

Oriana afectará a la fachada mediterránea

Si los modelos se confirman, el sábado podría ser la jornada más adversa, antes de que la borrasca se desplace hacia Italia.

Una vez Oriana se aleje, no se espera la llegada inmediata de nuevas borrascas atlánticas, aunque la agencia advierte de que la situación puede cambiar en futuras actualizaciones del pronóstico.

Un inicio de año excepcionalmente activo

Con Oriana, España habrá registrado nueve borrascas con nombre en lo que va de año. La serie comenzó el 6 de enero con Goretti, seguida de Harry (16), Ingrid (20), Joseph (25), Kristin (27), Leonardo (2 de febrero), Marta (5), Nils (10) y ahora Oriana, prevista para el 13. En palabras de la Aemet, podríamos estar ante una de las temporadas de borrascas más activas de los últimos tiempos.