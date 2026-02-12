La llegada de la borrasca Nils afecta a las comunicaciones interislas marítimas y aéreas de Baleares
Un total de tres vuelos de Palma a Ibiza se han cancelado y otro a Menorca ha regresado a Mallorca. Buques de Baleària han tnterrumpido las conexiones en ambos sentidos
La llegada de la borrasca Nils, acompañada de vientos de hasta 150 kilómetros por hora, ha afectado a las comunicaciones marítimas y aéreas interislas de Baleares. Aunque el aeropuerto de Palma no se ha visto afectado directamente, pero tres vuelos a Ibiza se han cancelado y un avión a Maó se ha visto obligado a regresar a Mallorca. Mientras, Baleària ha anunciado en las redes sociales la cancelación de la salida de sus buques en ambos sentidos.
Así, el buque 'Eleanor Roosevelt' que tenía previsto zarpar este jueves en la ruta Palma, Ibiza y Dénia se ha visto obligado a cancelar la singladura en ambos sentidos. Otro tanto ha ocurrido con el fast ferry 'Ramon Llull' que debía zarpar de Alcúdia a Ciutadella y a la inversa. El primero debía partir a las ocho y media de la mañana y el regreso estaba señalado a las siete de la tarde.
"Por circunstancias meteorológicas adversas", han indicado la naviera en las redes sociales para que quedara constancia del motivo de la suspensión de la travesía de los buques.
Otro tanto ha ocurrido con la salida del fast ferry 'Cecilia Payne' que debía zarpar a las 9,45 de Alcúdia con destino a Barcelona y la salida del puerto de la Ciudad Condal a las 15.45 hacia Alcúdia y que debía proseguir hasta Ciutadella. Ambas rutas no se han cubierto debido al azote del temporal Nils.
Suscríbete para seguir leyendo
- La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década