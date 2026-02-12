La llegada de la borrasca Nils afecta a las comunicaciones interislas marítimas y aéreas de Baleares

La llegada de la borrasca Nils, acompañada de vientos de hasta 150 kilómetros por hora, ha afectado a las comunicaciones marítimas y aéreas interislas de Baleares. Aunque el aeropuerto de Palma no se ha visto afectado directamente, pero tres vuelos a Ibiza se han cancelado y un avión a Maó se ha visto obligado a regresar a Mallorca. Mientras, Baleària ha anunciado en las redes sociales la cancelación de la salida de sus buques en ambos sentidos.

Así, el buque 'Eleanor Roosevelt' que tenía previsto zarpar este jueves en la ruta Palma, Ibiza y Dénia se ha visto obligado a cancelar la singladura en ambos sentidos. Otro tanto ha ocurrido con el fast ferry 'Ramon Llull' que debía zarpar de Alcúdia a Ciutadella y a la inversa. El primero debía partir a las ocho y media de la mañana y el regreso estaba señalado a las siete de la tarde.

"Por circunstancias meteorológicas adversas", han indicado la naviera en las redes sociales para que quedara constancia del motivo de la suspensión de la travesía de los buques.

Otro tanto ha ocurrido con la salida del fast ferry 'Cecilia Payne' que debía zarpar a las 9,45 de Alcúdia con destino a Barcelona y la salida del puerto de la Ciudad Condal a las 15.45 hacia Alcúdia y que debía proseguir hasta Ciutadella. Ambas rutas no se han cubierto debido al azote del temporal Nils.