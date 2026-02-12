Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Indigentes calle ManacorMuere Xisco QuesadaAyudas CovidParking Paseo MarítimoAlcaldesa FelanitxNueva Receta Electrónica
instagramlinkedin

Iberia Express ofrece retrasar o adelantar el horario de vuelo el mismo día sin coste adicional para volar a las islas

Iberia Express lanza descuentos de hasta el 30 por ciento en todas sus rutas por San Valentín

Iberia Express lanza descuentos de hasta el 30 por ciento en todas sus rutas por San Valentín / Iberia Express

EP

Iberia Express ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio para las rutas de Madrid con Canarias y Baleares, denominado 'Mueve tu vuelo', que permite a los clientes adelantar o retrasar el horario de un vuelo en el mismo día, sin coste adicional, y hasta dos horas antes de su reserva original.

En concreto, los vuelos que dispondrán de esta flexibilidad serán los de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Mallorca, Ibiza y Menorca, según un comunicado.

Además, el nuevo servicio está incluido en las tarifas Balear Flex, Balear Plus, Balear Business Plus y Balear Business Flex; así como en las Canary Flex, Canary Plus, Canary Business Plus y Canary Business Flex.

Desde la aerolínea ha explicado que el cambio de horario se puede realizar en los mostradores de facturación del aeropuerto o desde la propia web, en el apartado 'Mis vuelos'.

Tal y como explica la compañía, si el cliente ya había realizado el check-in para su vuelo original, no deberá repetirlo y solo tendrá que descargar automáticamente la nueva tarjeta de embarque. Los extras añadidos al vuelo --como equipaje o embarque prioritario-- se mantienen en el nuevo vuelo, mientras que la asignación de asiento puede variar en función de la disponibilidad.

Noticias relacionadas

En verano, Iberia Express ofrecerá hasta 360 vuelos semanales entre Canarias y Madrid y más de 250 operaciones semanales con Baleares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
  2. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  3. Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
  4. El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
  5. Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
  6. Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
  7. Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
  8. Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década

Los trabajadores de SFM se emplazan a una última reunión antes de convocar la huelga en los trenes de Mallorca

Los trabajadores de SFM se emplazan a una última reunión antes de convocar la huelga en los trenes de Mallorca

Lázaro Criado (Valentin Hotels): "Podrían sobrevenir más cierres de hoteles en Cuba, dependerá de la capacidad aérea"

Lázaro Criado (Valentin Hotels): "Podrían sobrevenir más cierres de hoteles en Cuba, dependerá de la capacidad aérea"

Recaudar fondos para los pacientes de ELA a través del deporte: «Es un proyecto que nace del dolor, pero es una oda a la vida»

Recaudar fondos para los pacientes de ELA a través del deporte: «Es un proyecto que nace del dolor, pero es una oda a la vida»

El Govern aprueba el primer plan de acción para la conservación de tiburones y rayas

El Govern aprueba el primer plan de acción para la conservación de tiburones y rayas

Los pasajeros internacionales se desploman casi un 6 % en enero en el aeropuerto de Palma

Los pasajeros internacionales se desploman casi un 6 % en enero en el aeropuerto de Palma

La mallorquina Maca de Castro se suma a la campaña para proteger la anguila europea: “Angulas no, gracias”

La mallorquina Maca de Castro se suma a la campaña para proteger la anguila europea: “Angulas no, gracias”

Iberia Express ofrece retrasar o adelantar el horario de vuelo el mismo día sin coste adicional para volar a las islas

Iberia Express ofrece retrasar o adelantar el horario de vuelo el mismo día sin coste adicional para volar a las islas

El vendaval de la borrasca Nils causa más de un centenar de incidentes en Baleares

El vendaval de la borrasca Nils causa más de un centenar de incidentes en Baleares
Tracking Pixel Contents