Iberia Express ofrece retrasar o adelantar el horario de vuelo el mismo día sin coste adicional para volar a las islas

Iberia Express ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio para las rutas de Madrid con Canarias y Baleares, denominado 'Mueve tu vuelo', que permite a los clientes adelantar o retrasar el horario de un vuelo en el mismo día, sin coste adicional, y hasta dos horas antes de su reserva original.

En concreto, los vuelos que dispondrán de esta flexibilidad serán los de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Mallorca, Ibiza y Menorca, según un comunicado.

Además, el nuevo servicio está incluido en las tarifas Balear Flex, Balear Plus, Balear Business Plus y Balear Business Flex; así como en las Canary Flex, Canary Plus, Canary Business Plus y Canary Business Flex.

Desde la aerolínea ha explicado que el cambio de horario se puede realizar en los mostradores de facturación del aeropuerto o desde la propia web, en el apartado 'Mis vuelos'.

Tal y como explica la compañía, si el cliente ya había realizado el check-in para su vuelo original, no deberá repetirlo y solo tendrá que descargar automáticamente la nueva tarjeta de embarque. Los extras añadidos al vuelo --como equipaje o embarque prioritario-- se mantienen en el nuevo vuelo, mientras que la asignación de asiento puede variar en función de la disponibilidad.

En verano, Iberia Express ofrecerá hasta 360 vuelos semanales entre Canarias y Madrid y más de 250 operaciones semanales con Baleares.