Homenaje a los autores de un mapeo pionero de las instalaciones deportivas en la isla

El Consell de Mallorca ha rendido homenaje a los educadores físicos que, hace ahora 40 años, impulsaron un mapeo pionero de las instalaciones deportivas de la isla. El primer ‘Estudio de los equipamientos y actividades físico-deportivas y recreativas de Mallorca. Propuestas de actuación’, ha indicado la institución insular en un comunicado, fue una incitativa clave para el desarrollo y la planificación del deporte en Mallorca.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha recibido este miércoles en audiencia pública a los técnicos que hicieron un mapeo que, a su parecer, «muestra un interés pionero del Consell en la actividad física en la isla desde hace varias generaciones». Durante el homenaje se ha destacado la importancia histórica de este proyecto, que permitió conocer por primera vez la realidad deportiva de la isla de manera «ordenada y sistemática».

«Hicieron un auténtico trabajo de campo e investigación en un contexto sin herramientas digitales ni sistemas de información avanzados, y fueron capaces de elaborar el primer inventario exhaustivo de equipamientos deportivos del territorio», ha apuntado Bestard.

Los homenajeados han sido Pep Lluís Berbel, Francisco N. Baena, Pau Albertí, Mateo Domínguez, José L. Sanagustín, Catalina Fosset, Luis Adeler, Maria Antònia Caldentey, Catalina Quintana y Andrés Recover, quien falleció el año pasado y que ha sido representado en el acto por su viuda, Luz Iglesias.