El Govern pagará la ecotasa

La Real Academia Española, que debe ser la Biblia para el PP, define la turismofobia como «fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local». La ecotasa se inventó para paliar el daño medioambiental causado, según las autoridades académicas. Balears fue pionera en la iniciativa con Francesc Antich y reincidió con Francina Armengol. Los populares pusieron el grito en el cielo en ambas ocasiones, pese a lo cual Marga Prohens recauda hoy escrupulosamente las decenas de millones de euros que le reporta el impuesto.

Una vez establecido el consenso PP/PSOE sobre la necesidad del impuesto, cabe concentrarse en el precio. La ecotasa es el único valor económico que ha permanecido invariable durante la última década. De ahí que Prohens pronunciara en octubre de 2024 en el Parlament un terminante «ha llegado el momento de subirla, el próximo febrero». Es decir, hace un año. En febrero de 2025 era precipitado, después fue improcedente y la presidenta de Balears lleva dos años desmintiéndose a sí misma.

La ecotasa abarca hoy un rango que se inicia en un euro diario. Esta limosna miserable debería arrojarse a la cara de los mallorquines, sería más decente pagar a los turistas que aceptar su ofensa. Por comparación, todas las capitales de Estados Unidos recaudan en torno al 14 por ciento de cada estancia hotelera. Traducido a Balears supondría 25 euros diarios, cuando el máximo actual se establece en cuatro. En efecto, es un margen hiriente.

Al margen de la macro, la microeconomía señala hoy mismo que se pagan dos euros por ‘ver’ la Fontana di Trevi en Roma, un monumento al aire libre. En una lección anterior se destacaba que el Govern bajaba la ecotasa, golpeada por la inflación como todas las cifras. Peor todavía, el «impacto negativo en el medio ambiente» aumenta año tras año, con lo cual el ejecutivo abonará la ecotasa, por supuesto con la cartera ajena. ¿La pagará también en sentido figurado? Depende, como diría la RAE, del grado de «impacto negativo del turismo en la población local».